Der erste Auftritt von SBF vor der Jury sollte die Wende für den FTX-Gründer in seinem Strafprozess bringen. Stattdessen wurde sie zum Desaster.

Es war ein riskanter Schachzug, als Sam Bankman-Fried sich entschloss, in seinem eigenen Strafverfahren auszusagen. Die meisten Wirtschaftskriminellen wären diesen Schritt wahrscheinlich nicht gegangen. Doch der Gründer der insolventen Krypto-Börse FTX scheut hohe Risiken nicht – auch nicht, wenn es um seine eigene Freiheit geht. Nun zeigt sich: Der 31-Jährige scheint sich verzockt zu haben. Im Gerichtsaal in New York konnte er dem Kreuzverhör der Staatsanwaltschaft kaum standhalten.

