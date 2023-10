Der Kurs von Ripple (XRP) rangiert weiterhin in einer Seitwärtsphase, konnte zuletzt aber etwas an Boden gutmachen. Die wichtigsten Chartmarken in der Kursanalyse.

In Folge des jüngsten gerichtlichen Punktsiegs von Ripple im andauernden Rechtsstreit gegen die SEC, konnte der XRP-Kurs in einer Erstreaktion rund acht Prozent im Wert zulegen. Aktuell handelt der Ripple mit 0,534 US-Dollar noch knapp sechs Prozent höher. Trotz des gestrigen Kurssprungs ist der Kurs unverändert in einer Seitwärtsrange gefangen. Immerhin konnte damit das Widerstandsbollwerk aus EMA50 (orange), EMA200 (blau) und Supertrend vorerst zurückerobert werden. Sollte auch die starke Resistmarke bei 0,540 US-Dollar zeitnah durchbrochen werden, rücken die folgenden Kursziele auf der Oberseite wieder in den Fokus.

