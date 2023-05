Der Kurs von Ripple (XRP) zeigt sich in den letzten Tagen wieder von seiner bullishen Seite und steigt zweistellig im Wert an.

Nach einer Kurskonsolidierung in der ersten Maihälfte nimmt der Kurs von Ripple (XRP) aktuell wieder Anlauf in Richtung seines Jahreshochs. Neben einer positiven Newslage, unter anderem der Veröffentlichung der Hinman-Protokolle sowie einer mysteriösen Fußnote in einem juristischen Dokument geschuldet, wirkt auch das Chartbild zunehmend bullish. Der jüngste Ausbruchsversuch über die kursbegrenzende rote Abwärtstrendlinie ließ den XRP-Kurs in dieser Woche auf ein neues Monatshoch ansteigen. Im Wochenvergleich gehört Ripple mit einem Kursplus von 12 Prozent zu den Top-Performern unter den 100 größten Altcoins. Gelingt der Käuferseite nach einem gescheiterten Fehlausbruch Ende März nun die Stabilisierung oberhalb der 0,48 US-Dollar, steigt die Wahrscheinlichkeit einer bullishen Trendbewegung in der kommenden Zeit weiter an. Dass der Ripple-CEO Brad Garlinghouse mit einer zeitnahen Entscheidung im schwelenden SEC-Verfahren rechnet, scheint die Kursphantasie zusätzlich befeuern.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares XRP/USD auf Bitfinex

Ripple: Bullishe Kursziele für die nächsten Wochen

Bullishe Kursziele: 0,51 USD, 0,55 USD, 0,59 USD, 0,65 USD, 0,69 USD, 0,75/0,78 USD, 0,86/0,89 USD, 0,94/1,00 USD

Seit dem Kursausbruch über die horizontale Widerstandsmarke bei 0,48 US-Dollar zu Wochenbeginn, schraubte sich der XRP-Kurs in der Spitze um 10 Prozent gen Norden. Rutscht Ripple nicht erneut unter die gebrochene Abwärtstrendlinie ab und bestätigt seine Ausbruchsbewegung der Vortage, ist ein Durchmarsch in Richtung des Make-or-Break-Levels bei 0,55 US-Dollar einzuplanen. Scheitern die Bullen hier nicht erneut und überwinden dieses Kursniveau per Tagesschluss, rückt das Jahreshoch um das übergeordnete 38er Fibonacci-Retracement bei 0.59 US-Dollar in den Fokus.

Kann die Käuferseite hier einen Befreiungsschlag vollführen, dürfte die Trendbewegung weiter an Dynamik gewinnen. Sodann könnte Ripple mit Zwischenhalt am Hoch aus dem Mai 2022 bei 0,65 US-Dollar bis mindestens 0,70 US-Dollar durchstarten. Sogar ein direkter Kursanstieg bis an das mittelfristige Anstiegsziel zwischen 0,75 US-Dollar und 0,78 US-Dollar wäre vorstellbar. Erste Gewinnmitnahmen sind in diesem Bereich einzuplanen.

Wird auch die Resistzone perspektivisch überwunden, hellt sich das Chartbild weiter auf. Der XRP-Kurs dürfte in der Folge Fahrt in Richtung seiner Vorjahreshochs um 0,89 US-Dollar aufnehmen. Durchschlägt Ripple langfristig auch dieses übergeordnete Kursziel, ist aus charttechnischer Sicht mit einem weiteren Kurssprung bis in die maximal ableitbare Zielzone zwischen 0,94 US-Dollar und 1,00 US-Dollar zu rechnen.

Ripple: Bearishe Kursziele für die nächsten Wochen

Bearishe Kursziele: 0,48 USD, 0,44 USD, 0,42/0,40 USD, 0,38 USD, 0,35 USD, 0,33 USD, 0,31/0,29 USD

Die Bären erreichten diesen Monat mit einem Abverkauf an die 0,42 US-Dollar lediglich ihr Minimalziel. Einen nachhaltigen Abverkauf unter den EMA200 (blau) konnten die Bullen zuletzt erfolgreich parieren. Die Trendbewegung aus höheren Tiefs ist vorerst weiter intakt. Solange Ripple jedoch kein höheres Hoch ausbildet, bestehen noch Chancen für das Verkäuferlager den XRP-Kurs im traditionell schwachen Börsenmonat Juni gen Süden zu schicken. Dafür muss Ripple zunächst zurück unter den Supportbereich bei 0,48 US-Dollar wegbrechen.

Erst wenn der XRP Kurs jedoch das Supportbündel aus EMA200 und Supertrend bei 0,44 US-Dollar aufgibt, steigen die Chancen auf eine erneute Korrekturbewegung. Sodann käme es in der Zone um das Monatstief bei 0,42 US-Dollar zu einer mittelfristigen Richtungsentscheidung. In der Folge dürfte Ripple durch die gelbe Unterstützungszone zwischen 0,40 US-Dollar und 0,38 US-Dollar in Richtung der Kurstiefs aus dem März bei 0,36 US-Dollar nachgeben.

Das wichtige bearishe Zielbereich wäre damit abgearbeitet. Sollte es den Bären im Zuge einer Gesamtmarktschwäche in der zweiten Jahreshälfte gelingen, auch diesen Bereich zu durchstoßen, wird der XRP-Kurs seine Abwärtsbewegung auf direktem Weg bis in die lila Unterstützungszone ausweiten. Um einen Abverkauf zurück in Richtung der Jahrestiefs abzuwenden, müssen die Bullen bei 0,35 US-Dollar zwingend dagegenhalten. Kommt es jedoch zu einem Bruch der 0,33 US-Dollar, dürfte Ripple bis in den Bereich um seine Schlüsselsupports der letzten 12 Monaten zwischen 0,31 US-Dollar und 0,29 US-Dollar nachgeben.

Der Blick auf die Indikatoren

Beide Indikatoren RSI und MACD weisen im Tageschart solide Kaufsignale auf. Jedoch wirkt der RSI kurzfristig überkauft, weshalb ein erneutes Luftholen nötig sein dürfte, um in Richtung Jahreshoch anzusteigen. Auch im Wochenchart weisen beide Indikatoren stabile Long-Signale, was die Chance für einen steigenden Ripple-Kurs in den kommenden Wochen weiter erhöht.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,93 Euro.