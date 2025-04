Es war wohl der berüchtigtste Rechtsstreit im Krypto-Space: Ripple vs. SEC. Im Gespräch erklärt Managerin Cassie Craddock, wie es nun weitergeht.

In diesem Artikel erfährst du: Wie Ripple den Rechtsstreit mit der SEC bewertet

Wie es mit Ripple nach dem SEC-Streit weitergeht

Welche Rolle die Akquisition von Hidden Road dabei spielt

Fast fünf Jahre Leidenszeit, Millionen an Gerichtskosten und am Ende eine Einigung mit Signalwirkung: So lässt sich der Rechtsstreit zwischen dem Krypto-Urgestein Ripple und der US-Behörde SEC zusammenfassen. Für das Unternehmen hinter der Kryptowährung XRP ist es ein Erfolg auf ganzer Linie. Doch nach dem Triumph über die wohl mächtigste Börsenaufsicht der Welt stellt sich nun die Frage: Wie geht es weiter für Ripple? BTC-ECHO hat bei dem Unternehmen nachgefragt.

