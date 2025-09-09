App herunterladen
Kursanalyse Ripple-Kursprognose: Steigt XRP zurück an das Allzeithoch?

Ripple (XRP) stößt wieder an die wichtige Marke bei 3 US-Dollar vor. Folgende Kursziele werden für Anleger bei einer Trendfortsetzung entscheidend.

Stefan Lübeck
Eine Nahaufnahme einer XRP-Kryptowährungsmünze mit ihrem Logo, vor einem Stapel von XRP-Münzen

Beitragsbild: Shutterstock

 | Gelingt den XRP-Bullen der finale Befreiungsschlag?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie es mit dem XRP-Kurs bei einer anhaltenden Kursstärke weitergehen dürfte
  • Wieso eine Stoßrichtung für die nächsten Handelswochen bevorstehen könnte
  • Welche Kursziele bei Ripple kurz- und mittelfristig entscheidend werden

Der Kurs von Ripple (XRP) kann sich zuletzt von seinem Monatstief gen Norden absetzen. Auf Wochensicht gewinnt der XRP-Kurs um sieben Prozentpunkte hinzu. Mit aktuell 3,01 US-Dollar taxiert der Altcoin an einer wichtigen charttechnischen Widerstandsmarke. Auf diese Kursziele kommt es bei einer Trendfortsetzung für Anleger jetzt an.

