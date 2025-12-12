App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Coinbase: 50€ verdienen
Jetzt mit Krypto starten & Bonus sichern
3.16 T $
Bitcoin-Kurs90,116.00 $0.28%
Ethereum-Kurs3,106.59 $1.43%
XRP-Kurs2.03 $2.16%
BNB-Kurs902.45 $3.10%
Solana-Kurs133.15 $0.84%
TRON-Kurs0.272024 $-1.17%
Dogecoin-Kurs0.139436 $3.44%
Cardano-Kurs0.412329 $1.93%
Zcash-Kurs433.92 $-4.74%
Hyperliquid-Kurs28.97 $0.45%
Chainlink-Kurs13.76 $3.17%
Faktencheck 

Ripple zwischen Hype und Realität: Nutzen Banken wirklich XRP?

Seit Jahren betonen Ripple-Fans die angebliche Schlüsselrolle von XRP im Interbanken-Verkehr. Doch wie weit ist die Kryptowährung dort in Wahrheit wirklich angekommen?

Johannes Dexl
Teilen
XRP-Kurs2.03 $2.16 %
Bitcoin kaufen
XRP-Münze liegt auf Tisch

Beitragsbild: Shutterstock

 | XRP profiliert sich als Banken-Coin – was ist dran an dem Narrativ?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum manche Banken Ripple nutzen, aber kein XRP
  • Wo XRP heute wirklich im Einsatz ist – und wo nicht
  • Was das für Anleger bedeutet
  • Wieso ein anderer Coin der bessere Banken-Coin sein könnte

Seit jeher wird Ripple durch das Payments-Narrativ getrieben. Hunderte Banken weltweit sollen mit der Technologie des Unternehmens arbeiten. In den Augen enthusiastischer Anhänger bedeutet das oft: Wenn Banken in irgendeiner Form mit Ripple kooperieren, dann setzen sie automatisch auch XRP ein. In Foren und auf Social Media verdichtet sich diese Vorstellung schnell zu einer einfachen Gleichung, in der Partnerschaft mit Ripple und Nutzung von XRP gleichgesetzt werden. Für viele ist der Token deshalb der künftige Standard für internationale Zahlungen.

Die tatsächliche Lage ist jedoch deutlich vielschichtiger. Ripple hat zwar ein respektables Netzwerk aus Banken und Zahlungsdienstleistern aufgebaut, doch der Einsatz von XRP ist nur ein Teil dieses Gesamtbildes – und eher der kleinere. Zahlreiche Institute verwenden die Infrastruktur und Software von Ripple, ohne selbst XRP halten oder aktiv verwenden zu müssen. Häufig werden dabei Marketingaussagen, Pilotprojekte und produktive Nutzung vermischt. Die zentrale Frage ist daher: Wie stark nutzen Banken XRP tatsächlich?

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Ethereum-Münze vor einem bunten Hintergrund
Die Zukunft der zweitgrößten KryptowährungEthereum 2030: Drei Szenarien mit ETH-Kursprognose
Geldscheine regnen herab
Meinungs-ECHOWarum der große Krypto-Bullrun laut Experten erst 2026 kommt
Die Grafik zeigt einen Stablecoin
Liquidität der ZukunftStablecoins eine Gefahr? Warum Experten vor Risiken warnen
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
MemeCore
1.70 $
10.38%
Arbitrum
0.212334 $
7.01%
Aptos
1.70 $
5.86%
Worldcoin
0.596967 $
5.29%
Polkadot
2.05 $
5.01%
Cosmos Hub
2.18 $
5.00%
Pepe
0.000004 $
4.64%
Uniswap
5.46 $
4.56%
POL (ex-MATIC)
0.121177 $
4.45%
NEAR Protocol
1.66 $
4.39%
Provenance Blockchain
0.027418 $
-9.46%
Zcash
433.92 $
-4.74%
Quant
79.77 $
-4.40%
Canton
0.071259 $
-1.68%
TRON
0.272024 $
-1.17%
Hedera
0.122960 $
-0.62%
HTX DAO
0.000002 $
-0.47%
Bitcoin Cash
576.28 $
-0.23%
USDS
0.999780 $
-0.09%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
0.999947 $
-0.04%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren