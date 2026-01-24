App herunterladen
Meinungs-ECHO 

Ripple-Chef bullish: “Wir werden ein neues Allzeithoch sehen”

Am Krypto-Markt herrscht Funkstille, doch Ripple-CEO Brad Garlinghouse blickt bullish auf 2026. Anleger könnten sich auf neue Rekorde freuen.

Moritz Draht
Teilen
In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Ripple-CEO Brad Garlinghouse trotz schwacher Marktphase ein neues Allzeithoch 2026 erwartet
  • Welche regulatorischen Fortschritte laut Garlinghouse das Krypto-Wachstum befeuern könnten
  • Wie hoch XRP laut Analysten steigen könnte

Der Krypto-Markt macht auch im neuen Jahr da weiter, wo er im letzten Jahr aufgehört tat: in der Seitwärtsbewegung. Entsprechend düster die Stimmungslage, die sich als Normalzustand scheinbar auf “Extreme Fear” eingependelt hat. Keine idealen Voraussetzungen für ein Jahr, das manche Analysten schon jetzt abgeschrieben haben. Nicht so Brad Garlinghouse. Der Ripple-CEO blickt ausgesprochen bullish auf die kommenden Monate, spricht von neuen Allzeithochs und davon, dass der Markt die positiven Entwicklungen schlicht noch nicht eingepreist habe. Das mag stimmen – es könnte aber auch Wunschdenken sein.

