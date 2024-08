XRP-Kurs fällt deutlich Ripple-CEO nennt SEC “heuchlerisch”

In einer harschen Kritik hat Ripple-CEO Brad Garlinghouse die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) öffentlich verurteilt. Der Grund: Am Mittwoch hatte die SEC ihre Klageschrift gegen die Krypto-Börse Binance dahingehend geändert, dass sie Token wie Solana (SOL), Cardano (ADA) und Polygon (MATIC) nicht mehr als Wertpapiere klassifiziert. Einige Vertreter der Krypto-Industrie werfen der von Gary Gensler geführten Behörde nun vor, dass sie bei ihren Maßnahmen inkonsequent handle und Transparenz vermissen lasse.

Der Ripple-CEO wählt besonders drastische Worte und spricht von zusätzlichen Beweisen für die Heuchelei der SEC. “Der SEC-Chef Gensler behauptet, die Regeln seien klar, doch seine Behörde kann sie selbst nicht durchschauen und wendet sie willkürlich an, was die Verwirrung in der Branche noch vergrößert”, schreibt er in einem neuen X-Post. Schon seit 2020 läuft der Rechtsstreit zwischen Ripple Labs, dem Unternehmen hinter dem XRP-Token, und der Börsenaufsichtsbehörde. Letztere fordert drastische Bußgelder in Höhe von fast zwei Milliarden US-Dollar für Ripple.

Ripple kämpft weiter, aber XRP fällt

In ihrem spektakulären Urteil vom Juli 2023 stellte die zuständige Richterin Torres zwar fest, dass der XRP-Token im Zusammenhang mit Trades von Privatanlegern kein Wertpapier sei. Anders wäre die Situation jedoch beim Verkauf an institutionelle Anleger, worauf die SEC ihre Klage stützt. Der verbale Angriff des Ripple-CEOs könnte darauf hindeuten, dass die rechtliche Auseinandersetzung noch weit entfernt ist von einer Beilegung. Dass er der SEC eine “eine politische Agenda und/oder böswillige Prozesstaktik” vorwirft, dürfte die Chancen auf einen glimpflichen Ausgang jedenfalls nicht steigern.

In eine ähnliche Kerbe wie Garlinghouse stößt Pro-XRP-Anwalt John Deaton, der den sofortigen Rücktritt von SEC-Chef Gary Gensler fordert. Ihre kämpferische Haltung hat der Ripple-Seite zumindest vorläufig kaum etwas eingebracht. In den vergangenen beiden Tagen fiel der XRP-Kurs um 11,8 Prozent, sodass der Ripple-Token nun bei 0,572 US-Dollar handelt. Damit sind die Kursgewinne der vergangenen Tage ausradiert. Offenbar sind viele Investoren enttäuscht, dass der Rechtsstreit weitergeht. Warum die SEC jüngst einen Kompromissvorschlag von Ripple vehement ablehnte, erfahrt ihr in diesem Artikel.