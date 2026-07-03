Marktführerschaft galt lange als Wachstumsversprechen. Bei Coinbase scheint sie inzwischen allein nicht mehr auszureichen. Trotz Rekord-Marktanteil bleibt die Aktie unter Druck.

Größe allein ist nicht genug

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Coinbase erreicht im ersten Quartal 2026 einen Rekord-Marktanteil von 8,6 Prozent im globalen Krypto-Handel. â³

Trotz Marktanteilsgewinnen verzeichnet die Börse einen Nettoverlust von 394 Millionen US-Dollar. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Für Coinbase ist 2026 bislang ein Jahr mit widersprüchlichen Signalen. Die größte US-Krypto-Börse hat ihren Anteil am weltweiten Handel auf ein Rekordniveau gesteigert und sich frühzeitig Zugang zum europäischen Markt gesichert.

Trotzdem notiert die COIN-Aktie weiterhin deutlich unter ihrem Hoch aus dem Vorjahr. Für Investoren steht inzwischen vor allem die Frage im Mittelpunkt, ob Coinbase sein Geschäftsmodell dauerhaft unabhängiger vom volatilen Krypto-Zyklus machen kann.

Mehr Marktanteil in einem schwächeren Umfeld

Die wichtigste Kennzahl dieses Quartals ist der neu gewonnene Marktanteil. Mit 8,6 Prozent Marktanteil hat Coinbase seine Position im globalen Krypto-Handel weiter ausgebaut und einen neuen Bestwert erreicht.

Coinbase erreichte im ersten Quartal 2026 einen Rekord-Marktanteil von 8,6 Prozent, verzeichnete jedoch gleichzeitig einen Nettoverlust von 394 Millionen US-Dollar. Quelle: BTC-ECHO.

Das Handelsgeschäft bleibt dennoch unter Druck. Das Spot-Handelsvolumen ging gegenüber dem Vorjahr um 37 Prozent zurück. Die sogenannte Take Rate liegt inzwischen bei nur noch 0,37 Prozent. Diese Zahl entspricht dem Umsatz pro gehandeltem US-Dollar und zeigt, wie stark die Margen im Handelsgeschäft unter Druck geraten sind. Coinbase verdient aktuell effektiv weniger pro gehandeltem Dollar.

Der Verlust wirkt auf den ersten Blick alarmierend, erklärt die Entwicklung jedoch nur zum Teil. Ein erheblicher Teil des Ergebnisses entfällt auf die Neubewertung eigener Krypto-Bestände. Das bereinigte EBITDA auch “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization“ was auf Deutsch so viel bedeutet wie: “Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen” blieb mit 303 Millionen US-Dollar positiv und markierte das 13. Quartal in Folge mit operativer Profitabilität.

Stablecoins werden wichtiger

Coinbase arbeitet seit Jahren daran, die Erlösbasis breiter aufzustellen. Abonnements und Serviceerlöse erreichten zuletzt 584 Millionen US-Dollar und machen inzwischen 44 Prozent des Nettoumsatzes aus.

Abonnements und Dienstleistungen machen im ersten Quartal 2026 bereits 44 Prozent des Nettoumsatzes von Coinbase aus. Stablecoins und Verwahrung gewinnen gegenüber dem klassischen Handelsgeschäft weiter an Bedeutung. Quelle: Coinbase, BTC-ECHO.

Durch die abnehmende Bedeutung des Handelsgeschäfts achten Investoren zunehmend darauf, wie schnell andere Geschäftsbereiche wachsen.

Vor allem Stablecoins und institutionelle Dienstleistungen wie die Verwahrung von Digital Assets gewinnen stark an Bedeutung. Nach Unternehmensangaben befinden sich inzwischen mehr als zwölf Prozent aller globalen Kryptowerte unter Verwahrung der Plattform. Hinzu kommen rund 19 Milliarden US-Dollar an USDC-Beständen, die Coinbase zu einem der wichtigsten Akteure im Stablecoin-Sektor machen.

Auch die eigene Blockchain namens “Base” entwickelt sich zu einem wichtigen Player am Markt. Hinzu kommen erste Initiativen im Bereich tokenisierter Vermögenswerte. Coinbase setzt damit auf neue Geschäftsfelder, die weniger stark vom Krypto-Geschehen abhängen.

Mit der europäischen MiCA-Lizenz hat sich Coinbase frühzeitig Zugang zum gesamten EU-Binnenmarkt gesichert und verfügt damit über einen regulatorischen Vorteil gegenüber zahlreichen Wettbewerbern.

Warum die Börse skeptisch bleibt

Die operative Entwicklung und die Kursentwicklung laufen inzwischen auseinander. Die Aktie notiert weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 444 US-Dollar.

Coinbase entwickelte sich seit Jahresbeginn schwächer als Bitcoin, Robinhood und der Nasdaq-100. Anleger bewerten die Aktie zunehmend als zyklisches Geschäftsmodell I Quelle: TradingView

Robinhood wird beispielsweise mittlerweile zunehmend als Plattform mit mehreren Ertragsquellen wahrgenommen. Aktienhandel, Optionen, Kreditgeschäft und Zinseinnahmen sorgen für eine höhere Planbarkeit der Ergebnisse und daher bessere Performance an den Kapitalmärkten. Das Resultat: HOOD konnte sich von den starken Kursrückgängen am Markt weitaus besser behaupten und verlor nur rund 5,84 Prozent seit Anfang des Jahres.

Coinbase auf der anderen Seite baut sein Geschäft schrittweise über das Handelssegment hinaus aus. Das Handelsgeschäft stellt jedoch weiterhin die wichtigste Einnahmequelle dar. Eine geringere Aktivität am Kryptomarkt wirkt sich deshalb nach wie vor unmittelbar auf Umsatz und Gewinn aus.

Für die weitere Entwicklung wird vor allem wichtig sein, wie schnell Stablecoins, Verwahrungsservices und nicht zuletzt die Infrastrukturangebote groß genug werden, um die Abhängigkeit vom Handelsgeschäft zu reduzieren.

Die eigentliche Coinbase-Investmentthese

Der Markt bewertet Coinbase bislang immer noch zum größten Teil als eine Krypto-Börse. Coinbase versucht nun alles, sich weiter als umfassendere Infrastrukturplattform für digitale Vermögenswerte zu etablieren.

Genau das ist die neue Investmentthese. Der Rekordwert beim Marktanteil spricht für die Wettbewerbsposition. Die Kursentwicklung zeigt allerdings, dass Investoren noch nicht überzeugt sind, dass die Transformation weit genug fortgeschritten ist.

Die kommenden Quartale dürften deshalb zeigen, ob Anleger das Unternehmen künftig als Handelsplattform oder als Infrastrukturwert für den digitalen Kapitalmarkt bewerten.