Die Tokenisierung von Real World Assets (RWA) ist ein Billionen-Markt. Welche fünf Kryptowährungen sich anbieten, um am Megatrend zu profitieren.

Real World Assets: Mit diesen 5 Coins partizipiert man am Megatrend

Tokenization of everthing

Fragt man den BlackRock-Chef Larry Fink nach dem größten Trend im Finanzsektor, so antwortet er, dass es die Tokenisierung sei. Mit dieser Einschätzung ist der Vorstand der größten Vermögensverwaltung der Welt nicht allein. Jede relevante Bank oder Vermögensverwaltung bereitet sich aktuell auf tokenisierte Finanzprodukte vor. Allerdings betonen vor allem Banken wie beispielsweise Sparkassen oder Volksbanken immer wieder, dass es ihnen vor allem um digitale Wertpapiere und weniger um Bitcoin und Altcoins geht. So seien es sogenannte Real World Assets, kurz RWAs, für die man unter anderem eine Kryptoverwahrung aufbaut. Unter dieser Bezeichnung fallen sämtliche digitale Verbriefungsformen von Unternehmen, Immobilien, Währungen, Anleihen, Rohstoffe etc.

Die “Tokenisierung von allem” ist der wahrscheinlich größte Trend im Kryptosektor überhaupt und dürfte im kommenden Bullrun eine große Rolle spielen. Schließlich setzen die Banken und Vermögensverwalter zunehmend auf öffentliche Blockchain-Protokolle, um Tokenisierungen vorzunehmen. Wie die Boston Consulting Group und andere Player schätzen, sollen in diesem Jahrzehnt noch viele Billionen US-Dollar an RWAs auf die Blockchain gehievt werden.

Im Nachfolgenden werden daher fünf Kryptowährungen – teils bekanntere, teils weniger bekanntere – vorgestellt, die im besonderen Maße von dem Megatrend der Real World Asssets Tokenisierung profitieren dürften.