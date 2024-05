In diesem Artikel erfährst du: Alle charttechnischen Informationen zur aktuellen Kursentwicklung von Polygon (MATIC)

Welche Chartmarken für Anleger in der kommenden Zeit relevant werden dürften

Warum Polygon in diesem Zyklus ein Underperformer sein könnte

Der Kurs der Ethereum Layer-2 Blockchain Polygon (MATIC) gehört im aktuellen Zyklus zu den klaren Underperformern. Zwar erholte sich der MATIC-Kurs im Zuge des zwischenzeitlichen Gesamtmarktanstiegs zwischen Oktober 2023 und März dieses Jahres in der Spitze um 150 Prozent auf 1,29 US-Dollar, seit dem 14. März gab Polygon jedoch nahezu alle Gewinne der Vormonate wieder abgeben. In der Spitze rutschte der Kurs um 54 Prozent auf 0,59 US-Dollar ab, bevor er sich in den letzten drei Handelswochen zurück auf aktuell 0,71 US-Dollar erholen konnte. Damit handelt der MATIC-Kurs aktuell wieder gut 20 Prozent oberhalb seines Jahrestiefs vom 13. April.

Auf welche Kursniveaus die Anleger nun kurz- und mittelfristig achten sollten, wird in diesem Artikel charttechnisch analysiert.

