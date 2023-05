Der Kurs des Ethereum-Layer-2-Projekts Polygon (MATIC) korrigierte zuletzt deutlich. Wie in der letzten MATIC-Kursanalyse vom 6. April angeführt, drohte eine Richtungsentscheidung, welche die Bären in den letzten Wochen für sich entscheiden konnten. Zusammen mit Polygon korrigierten auch die Layer-2-Konkurrenten Arbitrum (ARB) und Optimism (OP) seit Mitte April deutlich gen Süden. Zu Wochenbeginn durchbrach der MATIC-Kurs das starke Supportlevel bei 0,95 US-Dollar, welches in den Vormonaten mehrfach als Umkehrlevel fungierte. Können die Bullen dieses Kurslevel nicht zeitnah zurückerobern, dürfte sich die aktuelle Korrektur in Richtung des Ausbruchslevels der Anstiegsrallye vom 8. Januar bei 0,82 US-Dollar ausweiten.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares MATIC/USDT auf Binance

Polygon: Die bullishen Kursziele

Bullishe Kursziele: 0,95 USD, 1,02 USD, 1,15/1,19 USD, 1,25 USD, 1,33 USD, 1,52 USD, 1,65/1,75 USD

Polygon konnte den gelben Widerstandsbereich um 1,15 US-Dollar im Vormonat mehrfach nicht zurückerobern. In der Folge kam der MATIC-Kurs deutlich unter Druck und durchbrach zuletzt auch die massive Unterstützungszone bei 0,95 US-Dollar. Um den aktuellen Kursrutsch zu beenden, muss der MATIC-Kurs zeitnah dieses gebrochene Kursniveau zurückerobern. Erst wenn den Bullen ein dynamischer Sprung zurück über diese Marke gelingt, ist eine Erholungsbewegung zurück in Richtung 1,02 US-Dollar vorstellbar.

Hier kommt es endgültig zu einer Richtungsentscheidung für die kommenden Wochen. Neben dem horizontalen Widerstand finden sich hier auch die gleitenden Durchschnittslinien EMA200 (blau) und EMA50 (orange) sowie der Supertrend im Tageschart. Nur wenn sich der Bitcoin-Kurs (BTC) zurück über der 29.200-US-Dollar-Marke stabilisieren kann und in Richtung 30.000 US-Dollar durchmarschiert, wäre ein Ausbruch über diesen Resist vorstellbar.

Sodann könnte die Erholung nachhaltig Form annehmen, und MATIC mittelfristig zurück in Richtung des Aprilhochs bei 1,19 US-Dollar befördern. Gelingt perspektivisch auch eine Rückeroberung der gelben Widerstandszone, dürfte der Kurs von Polygon über das Hoch aus dem März bei 1,25 US-Dollar bis in die blaue Zone um 1,33 US-Dollar ansteigen. Hier ist mit vermehrten Gewinnmitnahmen zu planen.

Gelingt den Bullen wider Erwarten eine Stabilisierung oberhalb der blauen Resistzone, ist ein erneuter Anlauf in Richtung des Jahreshochs vorstellbar. Der Bereich um 1,52 US-Dollar stellt vorerst das maximale Kursziel auf der Oberseite dar.

MATIC-Kurs: Die bearishen Kursziele

Bearishe Kursziele: 0,82 USD, 0,75/0,69 USD, 0,63 USD, 0,53 USD, 0,45/0,41 USD

Wie in der letzten Kursanalyse vermutet, mussten die Bären Polygon zunächst nachhaltig unter den lila Supportbereich und damit unter den EMA200 drücken. Die angesprochene mittelfristige Richtungsentscheidung an der 0,95 US-Dollar konnte die Verkäuferseite ebenfalls für sich entscheiden. Aktuell wirkt es, als befinde Polygon sich nun auf direktem Weg in Richtung 0,82 US-Dollar.

Damit wird ein Retest des türkisen Unterstützungsbereichs zunehmend wahrscheinlicher. Neben dem Jahrestief vom 1. Januar findet sich in der Zone zwischen 0,75 US-Dollar und 0,69 US-Dollar auch das übergeordnete Golden Pocket. Vorerst stellt diese Zone das maximale bearishe Kursziel dar. Die Wahrscheinlichkeit für einen neuen Long-Einstieg der Bullen ist in diesem Bereich als hoch zu bewerten.

Sollte der Kryptomarkt übergeordnet ebenfalls deutlicher nachgeben und der MATIC-Kurs rutscht unter diesen starken Supportbereich ab, kommt das Ausbruchslevel vom 16. Juli 2022 bei 0,63 US-Dollar in den Fokus. Damit würde auch die Chance weiter ansteigen, dass Polygon mittelfristig sogar in Richtung 0,52 US-Dollar nachgeben könnte. Das maximale übergeordnete bearishe Kursziel in der grünen Supportzone zwischen 0,45 US-Dollar und 0,41 US-Dollar wäre dann auch nicht mehr gänzlich auszuschließen.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI-Indikator ist mit einem Wert von 30 nun deutlich überverkauft. Eine temporäre Erholungsbewegung somit vorstellbar. Da jedoch auch der MACD ein neues Verkaufssignal ausgebildet hat und deutlicher unter der 0-Linie verläuft, zeigt, dass die Bären das Zepter fest in der Hand halten.

Auch im Wochenchart ist der RSI nun unter die neutrale Zone abgerutscht und hat damit ein übergeordnetes Verkaufssignal generiert. Der MACD-Indikator weist ebenfalls ein Short-Signal auf und dürfte bei einem Rückfall unter die 0-Linie für weiteren Abgabedruck sorgen.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,92 Euro.