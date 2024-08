Seit dem 23. Juli drückt der 5-EMA im 4-Stunden-Chart den Kurs von Polkadot (DOT) kontinuierlich nach unten, ohne dass DOT in der Lage war, diesen zu überwinden. Derzeit findet DOT Unterstützung in der grünen Box, die sich zwischen 4,36 US-Dollar und 4,197 US-Dollar befindet. Sollte sich Bitcoin auf dem aktuellen Preisniveau nicht halten können, könnte dies DOT weiter nach unten ziehen, bis an die Unterstützungslinie bei 3,649 US-Dollar. Dadurch würde auch der Wick vom 5. August ausgefüllt werden.

Sollte DOT jedoch den Support in der grünen Box erfolgreich verteidigen und eine Aufwärtsbewegung einleiten, befindet sich der nächste Widerstand an der gelben Linie bei 4,91 US-Dollar zu erwarten. Dies könnte ein W-Pattern ausbilden, mit einem Preisziel von bis zu 5,498 US-Dollar, wo sich der nächste Widerstandsbereich in der gelben Box zwischen 5,498 US-Dollar und 5,635 US-Dollar befindet.

In diesem Bereich liegt auch der 50-EMA im 4-Stunden-Chart, und der VPVR zeigt, dass ab dem Preisniveau von 5,223 US-Dollar ein hohes Handelsvolumen verzeichnet wurde, was als Widerstand interpretiert werden kann.

Polkadot Tageschart (Quelle: TradingView)

Polkadot mit Schwierigkeiten, den 50-EMA zu überwinden

Es wäre möglich, dass DOT auf dem 4h-Chart an die weiße Linie bei 4,247 US-Dollar heranläuft und von dort aus den 50-EMA durchbricht. Allerdings zeigt der MACD ein abnehmendes Momentum im Histogramm, was auf eine mögliche bearishe Entwicklung hindeutet, die den DOT-Preis in die blaue Box zwischen 3,889 US-Dollar und 3,732 US-Dollar drücken könnte. Der RSI liegt bei 47 Punkten, was eine neutrale Position darstellt, jedoch derzeit die gelbe Signallinie durchkreuzt und somit in den überverkauften Bereich fallen könnte.

Polkadot 4h-Chart mit Indikatoren (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.