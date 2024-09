Seit Mitte April befindet sich DOT weiterhin im Abwärtstrend. Die 50- und 200-Daily-EMAs erschweren dem Kurs jegliche Aufwärtsbewegung, da jeder Versuch, diese EMAs zu überwinden, beim Kontakt zu Abverkäufen führte. Auch Bitcoin spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie sich der Trend bei DOT weiter entwickeln wird.

Aktuell sieht es jedoch so aus, als hätte DOT seinen Tiefpunkt bei 3,57 US-Dollar erreicht, wo es in der blauen Box stark aufgekauft wurde, was an dem langen Wick deutlich zu erkennen ist. In den letzten Tagen wurde dieser Wick erneut angelaufen, da auf diesem Preisniveau viel Liquidität liegt und neue Käufer angelockt wurden. Mit diesem zweiten Kontakt zur blauen Box, die sich zwischen 3,57 US-Dollar und 3,913 US-Dollar befindet, formt sich ein doppelter Boden, was als bullish zu bewerten ist.

Derzeit handelt DOT bei 4,29 US-Dollar an der violetten Linie, die als Widerstand fungiert, da auf diesem Preisniveau laut VPVR ebenfalls ein gewisses Volumen gehandelt wurde, was die aktuelle Situation erschwert.

Polkadot Tageschart (Quelle: TradingView)

Bullishe Signale im 4-Stunden-Chart

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich bei DOT ein bullishes Pattern, ein “Inverse-Head-and-Shoulders”-Muster, das bei einem Ausbruch den Kurs über den 200-EMA im 4-Stunden-Chart führen könnte. Gestern konnte DOT den 50-EMA zurückgewinnen und hat diesen seitdem nicht mehr verloren; er dient aktuell als Unterstützung, was ein positives Zeichen für weitere Kursanstiege sein könnte.

DOT befindet sich aktuell bei 60 Punkten und hätte somit noch Spielraum für weitere Aufwärtsbewegungen. Der MACD zeigt zudem ein positives Momentum im Histogramm, welches sich weiter ausbauen könnte.

Die nächste entscheidende Marke ist die “Neckline” bei 4,29 US-Dollar, die rote Linie des “Inverse-Head-and-Shoulders”-Muster. Diese muss durchbrochen und anschließend erfolgreich als Support bestätigt werden, um den Weg für weitere Aufwärtsbewegungen zu ebnen.

Polkadot 4-Stunden-Chart mit Indikatoren (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.