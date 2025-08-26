App herunterladen
Nach TRUMP-Memecoin das nächste Milliardenprojekt? Neuer Trump-Token WLFI: Stablecoin-Revolution oder Milliardenblase?

Politik, Stablecoins und ein milliardenschwerer Token-Start: Was hinter dem neuen Trump-Token WLFI steckt und warum Investoren trotz Hype aufpassen sollten.

Dominic Döllel
Trump zeigt ein unterzeichnetes Dokument im Weißen Haus – Symbolbild für den politischen Einfluss hinter dem neuen Trump-Token WLFI.

Beitragsbild: picture alliance

 | Im Juli hat Donald Trump ein Stablecoin-Gesetz unterzeichnet. Davon profitiert auch der USD1

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Investoren beim Trump-nahen Token WLFI trotz Milliardenbewertung aufpassen sollten
  • Wie das Stablecoin-Ökosystem rund um USD1 politische Macht und DeFi-Technologie verbindet
  • Welche bekannten Krypto-Investoren und Protokolle frühzeitig auf WLFI setzen
  • Ob WLFI ein profitabler Vorstoß in den Stablecoin-Markt ist – oder eine riskante Spekulationsblase

Donald Trump und Kryptowährungen: eine Verbindung, die polarisiert. Nach dem Launch des Trump-Tokens Anfang des Jahres folgt nun der nächste Schritt: World Liberty Financial (WLFI) geht mit einem neuen Token an den Markt. Mit einer erwarteten Bewertung von bis zu 25 Milliarden US-Dollar und prominenter Unterstützung aus der Trump-Familie soll WLFI nicht weniger als ein Gegenentwurf zum etablierten Bankensystem werden. Doch was steckt wirklich dahinter – und warum sollten Investoren dem Projekt mit Vorsicht begegnen?

