In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Investoren beim Trump-nahen Token WLFI trotz Milliardenbewertung aufpassen sollten
- Wie das Stablecoin-Ökosystem rund um USD1 politische Macht und DeFi-Technologie verbindet
- Welche bekannten Krypto-Investoren und Protokolle frühzeitig auf WLFI setzen
- Ob WLFI ein profitabler Vorstoß in den Stablecoin-Markt ist – oder eine riskante Spekulationsblase
Donald Trump und Kryptowährungen: eine Verbindung, die polarisiert. Nach dem Launch des Trump-Tokens Anfang des Jahres folgt nun der nächste Schritt: World Liberty Financial (WLFI) geht mit einem neuen Token an den Markt. Mit einer erwarteten Bewertung von bis zu 25 Milliarden US-Dollar und prominenter Unterstützung aus der Trump-Familie soll WLFI nicht weniger als ein Gegenentwurf zum etablierten Bankensystem werden. Doch was steckt wirklich dahinter – und warum sollten Investoren dem Projekt mit Vorsicht begegnen?
