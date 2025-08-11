- Das in Verbindung mit der Trump-Familie stehende Unternehmen World Liberty Financial (WLFI) verhandelt laut Bloomberg mit Großinvestoren über eine Kapitalaufnahme in Höhe von rund 1,5 Milliarden US-Dollar.
- Ziel sei die Gründung einer börsennotierten Gesellschaft, die WLFI-Token hält, welche künftig handelbar sein sollen.
- Die WLFI-Token waren zunächst als nicht übertragbare Governance-Token konzipiert und sollen künftig handelbar sein.
- Das DeFi-Unternehmen mit Verbindungen zur Trump-Familie hatte im vergangenen Jahr Pläne für eine Krypto-Kredit-App vorgestellt und gibt derzeit den Stablecoin USD1 aus.
- Mit dem Schritt würde sich WLFI in eine Reihe anderer Krypto-Treasury-Firmen einreihen, die über Fremd- oder Eigenkapitalmittel große Token-Bestände aufbauen.
- Durch die von Donald Trump eingereichten Bitcoin- und Krypto-Gesetze sind die Kurse in den letzten Monaten deutlich gestiegen.
- Davon hat auch World Liberty Financial profitiert – Kritiker sprechen von Insiderhandel und fordern eine Untersuchung.
