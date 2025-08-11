App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ Bonus sichern
+350 Coins, minimale Gebühren
4.04 T $
Bitcoin-Kurs118,798.00 $-2.35%
Ethereum-Kurs4,304.08 $0.63%
XRP-Kurs3.14 $-5.05%
Cardano-Kurs0.777957 $-4.68%
Solana-Kurs175.66 $-4.33%
Dogecoin-Kurs0.223566 $-5.05%
BNB-Kurs805.98 $-1.01%
Polkadot-Kurs3.89 $-4.24%
IOTA-Kurs0.199311 $-5.88%
Official Trump-Kurs8.80 $-4.59%
TRON-Kurs0.347084 $1.91%
Stellar-Kurs0.434678 $-4.78%

1,5 Milliarden US-Dollar Großinvestoren im Visier: Trump-Projekt verhandelt Mega-Deal

Das Trump-nahe World Liberty Financial verhandelt laut Bloomberg mit Großinvestoren über eine Kapitalaufnahme von rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Die Mittel sollen in eine neu zu gründende börsennotierte Gesellschaft fließen.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin-Kurs118,798.00 $-2.35 %
Bitcoin kaufen
Ein Mann in Anzug und blauer Krawatte steht inmitten einer Menschenmenge und blickt nach vorne, was an die selbstbewusste Präsenz von Trump erinnert. Die Menschen im Hintergrund scheinen Fotos zu machen oder ein Ereignis zu beobachten.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Eric Trump ist aktiver Manager von World Liberty Financial
  • Das in Verbindung mit der Trump-Familie stehende Unternehmen World Liberty Financial (WLFI) verhandelt laut Bloomberg mit Großinvestoren über eine Kapitalaufnahme in Höhe von rund 1,5 Milliarden US-Dollar.
  • Ziel sei die Gründung einer börsennotierten Gesellschaft, die WLFI-Token hält, welche künftig handelbar sein sollen.
  • Die WLFI-Token waren zunächst als nicht übertragbare Governance-Token konzipiert und sollen künftig handelbar sein.
  • Das DeFi-Unternehmen mit Verbindungen zur Trump-Familie hatte im vergangenen Jahr Pläne für eine Krypto-Kredit-App vorgestellt und gibt derzeit den Stablecoin USD1 aus.
  • Mit dem Schritt würde sich WLFI in eine Reihe anderer Krypto-Treasury-Firmen einreihen, die über Fremd- oder Eigenkapitalmittel große Token-Bestände aufbauen.
  • Durch die von Donald Trump eingereichten Bitcoin- und Krypto-Gesetze sind die Kurse in den letzten Monaten deutlich gestiegen.
  • Davon hat auch World Liberty Financial profitiert – Kritiker sprechen von Insiderhandel und fordern eine Untersuchung.
Empfohlenes Video
Ist Bitcoin der neue sichere Hafen? 50+ Insider antworten!

Quelle

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Nahaufnahme einer physischen Bitcoin-Münze mit dem Bitcoin-Symbol und kreislaufähnlichen Details, die die Kryptowährung auch auf einem Bärenmarkt repräsentieren.
Korrektur am Krypto-Markt rückt näherNach dem Bullenmarkt kommt der Bärenmarkt: So bereitet man sich vor
Im Vordergrund sind goldene Bitcoin-Münzen gestapelt, im Hintergrund sind ein verschwommenes ChatGPT-5-Logo und ein OpenAI-Symbol zu sehen.
Neue KI von OpenAIChatGPT-5: Dieses Krypto-Portfolio empfiehlt die KI für Anleger
Ein Stapel Ethereum-Münzen wird vor einem digitalen Bildschirm angezeigt, der die schwankenden Finanzkurven des Ethereum-Echtzeitmarktes darstellt.
Zuflüsse, Upgrades und bullishe ChartmusterEthereum auf Rekordkurs – legt die Ether-Rallye jetzt erst richtig los?
Bitcoin Cash
589.76 $
2.48%
TRON
0.347084 $
1.91%
Liquid Staked ETH
4,671.77 $
1.73%
Lido DAO
1.50 $
1.28%
Kelp DAO Restaked ETH
4,522.29 $
0.86%
Binance-Peg WETH
4,307.14 $
0.84%
Wrapped stETH
5,205.04 $
0.78%
Renzo Restaked ETH
4,542.85 $
0.78%
Lido Staked Ether
4,300.10 $
0.74%
StakeWise Staked ETH
4,530.02 $
0.71%
Story
5.71 $
-15.16%
Bonk
0.000024 $
-11.71%
Pudgy Penguins
0.035324 $
-11.61%
Worldcoin
0.985185 $
-8.24%
Algorand
0.254421 $
-7.88%
Stacks
0.715863 $
-7.75%
SPX6900
1.74 $
-7.21%
Monero
257.62 $
-6.87%
Celestia
1.72 $
-6.82%
Pepe
0.000011 $
-6.80%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren