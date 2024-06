Hardware-Wallets sind nur was für Geeks? Trezor will das ändern, mit dem Launch seines neuen Modells: dem TS5. Ein Interview mit dem CEO.

In diesem Artikel erfährst du: Was Trezor von Ledger unterscheidet

Was der TS5 besser macht als seine Vorgänger

Warum Hardware Wallets der beste Weg der Verwahrung sind

Wie einfach die Aufsetzung geworden ist

Was Trezor über Bitcoin und die Spot ETFs denkt

Ein farbiger Touchscreen, haptisches Feedback, verbesserte Sicherheit und Backup-Funktionen für alle Fälle: Trezor will mit seinem neuen Modell Trezor Safe 5 (kurz TS5) den Mainstream erobern. Gelauncht ist es am heutigen 14. Juni 2024, BTC-ECHO berichtete.

Wir haben auf der BTC-Prag mit dem CEO gesprochen, Matěj Žák. Was bedeutet Vertrauen für ihn? Warum sollte man Trezor vertrauen? Was verbessert das TS5 gegenüber alten Modellen? Außerdem: Warum er in seiner Freizeit u. a. am liebsten in 4.000 Meter Höhe von Bergen paragleitet – wenn er nicht gerade als klassisch ausgebildeter Bassist mit Freunden Jazz spielt.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden