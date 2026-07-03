In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Deutschland trotz Top-Infrastruktur im weltweiten Krypto-Ranking nur auf Platz 33 landet
- Weshalb der neue Index den tatsächlichen Bedarf an Bitcoin stärker gewichtet als Regulierung und Marktreife
- Welche Faktoren Deutschland zu einem der führenden Krypto-Standorte machen
- Warum Länder wie Argentinien und El Salvador im Gesamtranking deutlich besser abschneiden
Deutschland gehört zu den weltweit führenden Standorten für Kryptowährungen. Die Regulierung gilt als vergleichsweise klar, das Angebot wächst und auch große Banken steigen zunehmend in den Markt ein. Umso überraschender wirkt das Ergebnis des neuen “State of Living on Crypto Report”: Im internationalen Vergleich landet die Bundesrepublik lediglich auf Platz 33 von 79 Ländern. Wie kann ein Land mit einer der besten Krypto-Infrastrukturen der Welt im Gesamtranking so weit zurückfallen? Und brauchen die Bürger wirklich eine innovative Krypto-Landschaft?
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