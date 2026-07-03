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Neue Krypto-Studie: Warum Deutschland plötzlich so schlecht abschneidet

Deutschland ist ein Krypto-Hub – zumindest im internationalen Vergleich. Doch brauchen die Bürger Bitcoin und Co. wirklich? Ein neuer Report will das herausgefunden haben.

Dominic Döllel
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Eine Bitcoin-Münze vor einer Deutschlandflagge

Beitragsbild: Shutterstock

 | Deutschland ist Krypto-Vorreiter, doch braucht Bitcoin und Co. eigentlich nicht. Das behauptet ein neuer Report

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Deutschland trotz Top-Infrastruktur im weltweiten Krypto-Ranking nur auf Platz 33 landet
  • Weshalb der neue Index den tatsächlichen Bedarf an Bitcoin stärker gewichtet als Regulierung und Marktreife
  • Welche Faktoren Deutschland zu einem der führenden Krypto-Standorte machen
  • Warum Länder wie Argentinien und El Salvador im Gesamtranking deutlich besser abschneiden

Deutschland gehört zu den weltweit führenden Standorten für Kryptowährungen. Die Regulierung gilt als vergleichsweise klar, das Angebot wächst und auch große Banken steigen zunehmend in den Markt ein. Umso überraschender wirkt das Ergebnis des neuen “State of Living on Crypto Report”: Im internationalen Vergleich landet die Bundesrepublik lediglich auf Platz 33 von 79 Ländern. Wie kann ein Land mit einer der besten Krypto-Infrastrukturen der Welt im Gesamtranking so weit zurückfallen? Und brauchen die Bürger wirklich eine innovative Krypto-Landschaft?

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