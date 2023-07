Ein kleines Licht am Horizont: Die Krypto-Börse BitFinex konnte Gelder vom Hack aus dem Jahr 2016 zurückbekommen.

Geschädigte aus dem 2016er-Hack der Krypto-Börse BitFinex können nun ein kleines bisschen weiter aufatmen. Laut Informationen von Bloomberg konnte die Exchange Gelder zurückbekommen. Gemäß dem US-Wirtschaftsmagazin hat Bitfinex bekannt gegeben, dass sie erfolgreich mit den Behörden zusammengearbeitet hat, um etwa 315.000 US-Dollar in Bargeld und Kryptowährungen wiederherzustellen, die im Jahr 2016 gestohlen wurden.

Das US Department of Homeland Security konnte die Gelder im Rahmen einer laufenden Strafverfolgung von Personen, die mit dem Hack in Verbindung stehen, wiederbeschaffen. Der Diebstahl umfasste damals etwa 120.000 Bitcoin im Wert von rund 72 Millionen US-Dollar. Beim heutigen Bitcoin-Kurs wären das etwa 3,6 Milliarden US-Dollar.

Mutmaßliche Täter im vergangenen Jahr festgenommen

Heather “Razzlekhan” Morgan und Ilya “Dutch” Lichtenstein, die mutmaßlichen Drahtzieher hinter dem Hack, wurden bereits im vergangenen Jahr festgenommen. Die Behörden werfen ihnen vor, Geldwäsche von Milliarden von Dollar an gestohlenen Bitcoin betrieben zu haben. Im Laufe der Ermittlungen war bekannt geworden, dass das FBI über 3,6 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen beschlagnahmt hatte. Die Behörden hatten Bewegungen einer mit dem Hack assoziierten Wallet beobachtet und im richtigen Moment zugeschlagen. Wie die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco damals verkündete, handelte es sich bei der Aktion um die “größte Beschlagnahmung von Finanzmitteln des Justizministerium[s] jemals”.

Verteilung über Bitfinex Revovery Right Tokens (RTT)

Die wiederhergestellten Gelder sollen nun an die Inhaber der Bitfinex Recovery Right Tokens (RRT) umverteilt werden. Die Krypto-Börse hatte diese Token herausgegeben, um die Opfer zu entschädigen. Jeder, der solche Token hält, hat Ansprüche auf ausgezahlte Gelder. Da Bitfinex die wiederhergestellten Funds auf insgesamt 30 Millionen Token aufteilt, werden Einzelpersonen jedoch nur geringe Beträge zurückbekommen.