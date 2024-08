In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Cardano (ADA) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Cardano tradet aktuell bei rund 0,33 US-Dollar und ist seit dem Crash am Sonntag um etwa 21 Prozent gefallen, konnte sich jedoch relativ schnell wieder erholen. Bemerkenswert ist, dass der Kurs genau auf die zuvor eingezeichneten Supportlevel gefallen ist. Der Tiefpunkt wurde bei 0,27 US-Dollar erreicht, während der Tagesschluss am Montag bei 0,31 US-Dollar lag. Das zeigt, dass Käufer diesen Dip genutzt haben, um ihr HODL-Portfolio aufzustocken.

Cardano befindet sich schon seit Wochen in einem bearishen Trend und zeigt derzeit keine Anzeichen für ein bullishes Reversal. Es ist zu erwarten, dass der Preis in der Zone zwischen 0,40 und 0,30 US-Dollar für eine längere Zeit verweilen wird. Zudem scheint bei Cardano die Dynamik etwas nachgelassen zu haben, da kaum noch bullishe Nachrichten oder Updates erscheinen. Insgesamt ist ADA momentan schwer einzuschätzen.

Bitcoin-Dominanz zeichnet kein optimistisches Bild

Ein Durchbrechen des Abwärtstrends auf dem Tageschart würde erst bei einem Anstieg über 0,40 US-Dollar erfolgen, was eine Steigerung von 35 Prozent bedeuten würde. Angesichts der aktuellen Marktlage erscheint dies jedoch sehr unwahrscheinlich. Alles hängt nun davon ab, wie sich Bitcoin verhält. Derzeit ist ein starker Anstieg der Bitcoin-Dominanz zu beobachten, was für Altcoins kein gutes Zeichen ist. Von einer Altcoin-Season kann also nicht die Rede sein.

Für diejenigen, die Cardano halten und nachkaufen möchten, ist der aktuelle Preis definitiv attraktiv, aber es ist ratsam, auf mögliche weitere Kursrückgänge vorbereitet zu sein.

Cardano: Indikatoren untermauern diese Analyse

Der MACD zeigt ein stark bearishes Signal, und der RSI befand sich im stark überverkauften Bereich. Eine kleinere Erholung ist möglich, doch es ist unwahrscheinlich, dass Cardano in den kommenden Tagen signifikant ansteigen wird.

Indikatoren: MACD, RSI und Volumen (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.