In diesem Artikel erfährst du:
- Warum trotz neuem Bitcoin-Allzeithoch Vorsicht geboten ist
- Wieso aktuelle US-Inflationszahlen frischen Gegenwind für den Kurs bedeuten könnten
- Welche Kursmarken auf der Ober- und Unterseite in den kommenden Handelstagen relevant werden
Nach einem schwachen Monatsauftakt kann sich Bitcoin zuletzt deutlich erholen und im Fahrwasser des US-Technologieindex Nasdaq100 auf ein neues Allzeithoch zulegen. Die Krypto-Leitwährung stieg in der Spitze auf 124.533 US-Dollar. Hier nahmen Anleger jedoch vorerst Gewinne mit und drücken den Kurs auf aktuell 118.204 US-Dollar gen Süden und damit zurück unter die wichtige Widerstandsmarke von 120.000 US-Dollar. Welche Kursniveaus Bitcoin nun nachhaltig überwinden muss, um seine Trendrallye gen Norden fortzusetzen, und welche Unterstützungsmarken nicht erneut unterboten werden sollten.
