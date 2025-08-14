App herunterladen
Kursanalyse Nach Allzeithoch: Warum der Bitcoin-Kurs auf Messers Schneide steht

Der Bitcoin-Kurs gewinnt aktuell deutlich an Volatilität. Auf ein frisches Allzeithoch folgte der Abverkauf. Welche Gründe für und gegen eine Trendfortsetzung gen Norden sprechen.

Stefan Lübeck
Bitcoin-Kurs117,951.00 $-4.01 %
Eine goldene Bitcoin-Münze steht aufrecht auf einem Tisch, während digitale Charts und Finanzdiagramme die Bitcoin-Trends im verschwommenen Hintergrund hervorheben.

Beitragsbild: shutterstock

 Geht der Bitcoin-Kurs nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs nun in die Korrektur

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum trotz neuem Bitcoin-Allzeithoch Vorsicht geboten ist
  • Wieso aktuelle US-Inflationszahlen frischen Gegenwind für den Kurs bedeuten könnten
  • Welche Kursmarken auf der Ober- und Unterseite in den kommenden Handelstagen relevant werden

Nach einem schwachen Monatsauftakt kann sich Bitcoin zuletzt deutlich erholen und im Fahrwasser des US-Technologieindex Nasdaq100 auf ein neues Allzeithoch zulegen. Die Krypto-Leitwährung stieg in der Spitze auf 124.533 US-Dollar. Hier nahmen Anleger jedoch vorerst Gewinne mit und drücken den Kurs auf aktuell 118.204 US-Dollar gen Süden und damit zurück unter die wichtige Widerstandsmarke von 120.000 US-Dollar. Welche Kursniveaus Bitcoin nun nachhaltig überwinden muss, um seine Trendrallye gen Norden fortzusetzen, und welche Unterstützungsmarken nicht erneut unterboten werden sollten.

