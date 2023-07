Mit X-App will Elon Musk eine “App für alles” erschaffen. Auch eine Bezahlfunktion ist geplant. So steht es um eine Krypto-Integration.

Elon Musk lässt seinen Worten Taten folgen: Aus Twitter wird X. Der Kurznachrichtendienst in seiner aktuellen Form könnte damit bald der Vergangenheit angehören. Die neue Vision: Eine App für alles, die Everything-App. Sind Kryptowährungen Teil des Plans? Musks Lieblings-Coin Doge steigt seit den ersten sichtbaren Änderungen auf Twitter jedenfalls deutlich im Wert. Ein Detail in Musks Profil ließ den Krypto-Space dabei aufhorchen.

Twitter in neuem Look

Spätestens gestern, am 24. Juli, wurde für Twitter-User klar ersichtlich: Musk meint es ernst. Eine große Veränderung in der Benutzeroberfläche oder bei der Funktionalität steht noch aus. Aber das blaue Vögelchen, Twitters berühmtes Maskottchen, wich bereits einem großes X. Auch Musks Profilbild zeigt es. In der Nacht zum 25. Juli wird es auf das Headquarter im kalifornischen San Francisco projiziert. “Veränderungen waren unvermeidlich”, erklärt Musk. Auch die Webadresse X.com hat er sich gesichert. Sie leitet Besucher auf die Twitterseite weiter. Auf rechtlicher Ebene ging die Twitter Inc. in X.corp über.

Wird Doge die neue Twitter-Währung?

Dogecoin ist seit dem Neuanstrich 10 Prozent im Plus. Eine kleine Änderung in Musks Profilbeschreibung könnte diese Entwicklung befeuert haben. Wo eigentlich eine Ortsbeschreibung zu lesen sein sollte, findet sich ein “XD”. Während das X selbsterklärend für die Neuausrichtung steht, liegt die Vermutung nahe, das D stünde für Doge.

Kleines Detail mit großer Wirkung. Musks Twitterprofil (Stand: 25.07.2023)

Musk ist bekanntermaßen Fan des Memecoins mit dem Hundelogo. Bereits im März ersetzte er kurzzeitig das Twittersymbol durch den Doge-Hund. Auch damals folgte ein Kurssprung.

Mit der Neuausrichtung von Twitter und der perspektivischen Überführung in eine App für alles flammt die Hoffnung einer Kryptointegration wieder auf. Immerhin bekämen die geschätzten 240 Millionen täglichen Twitter-Nutzer so Zugang zu Kryptowährungen. Dass er mit seiner Medienwirksamkeit Einfluss auf den Kurs der Kryptowährung nehmen kann, brachte ihm sogar eine Klage wegen Marktmanipulation ein.

X-App, die App für alles?

Eine Integration eines Bezahlsystems in die X-App ist nicht unwahrscheinlich. Schließlich ist es das erklärte Ziel, eine Vielzahl von Onlineservices in dem Projekt zusammenzuführen. Social-Media, Kurznachrichten, Videos, Bilder, Zahlungsdienste und mehr. All das vereint auf der Nutzeroberfläche der X-App. Es wird davon ausgegangen, dass Twitter ein wesentlicher Teil der X-App sein wird.

Die WeChat-App des chinesischen Herstellers Tencent dient als Vorbild für Musks Vision. Nutzer können hier schon heute ihren Personalausweis mit der Anwendung verknüpfen, auf Telefon- und Social-Media-Dienste zugreifen, Lebensmittel bestellen oder einen Arzttermin buchen. Alles mit nur einem Account. Eine Bezahlfunktion gibt es auch. Allerdings nicht für Kryptowährungen. WeChat gilt als umstritten. Datenschützer schlagen Alarm und melden Sicherheitsbedenken an.

Für den Fall, dass X-App eine Krypto-Bezahlfunktion erhält, könnten auch stärker verbreitete Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether infrage kommen. Mögliche wäre auch ein Angebot mehrerer Coins oder ein hauseigener Token (X-Coin?).

Ein weiteres Indiz: Die Twitter Payment LCC, eine Tochtergesellschaft des Unternehmens, hat eine Geldtransmitterlizenz in drei US-Bundesstaaten erworben. Die Bundesstaaten Michigan, New Hampshire und Missouri stimmten den Anträgen des Unternehmens zu. Damit erteilten sie die Genehmigung, Überweisungsdienste und Zahlungsinstrumente anzubieten.

Twitter muss Federn lassen

Dass die Umstrukturierung nicht ganz reibungslos vonstattengehen wird, ist abzusehen. Kritiker befürchten einen hohen Image- und Markenschaden durch die Namensänderung. Heute meldete sich Musk zu Wort und erklärte, warum er die Maßnahme für sinnvoll hält. "Der Name Twitter machte Sinn, als es sich nur um 140-Zeichen-Nachrichten handelte, die hin- und hergeschickt wurden – wie das Zwitschern von Vögeln –, aber jetzt kann man fast alles posten, einschließlich mehrerer Stunden Video". Und weiter: "In den kommenden Monaten werden wir eine umfassende Kommunikation und die Möglichkeit hinzufügen, Ihre gesamte Finanzwelt zu steuern. Der Name Twitter macht in diesem Zusammenhang keinen Sinn, also müssen wir uns von dem Vogel verabschieden." Für die Twitter-Community heißt es damit Abschied nehmen vom ikonischen Logo mit dem blauen Vogel.