+++Elon Musk: Anklage wegen mutmaßlicher Dogecoin-Manipulation+++

Tesla-CEO Elon Musk sieht sich einer Anklage wegen Insiderhandel in Bezug auf Dogecoin (DOGE) gegenüber.

Elon Musk, CEO von Tesla und SpaceX, sieht sich einer Anklage wegen mutmaßlichem Insidertrading und Kursmanipulation in Bezug auf Dogecoin (DOGE) gegenüber. Wie Reuters berichtet, muss der SpaceX-Gründer sich vor Gericht gegenüber Investoren verantworten, die seine mutmaßlichen Kursmanipulationen Milliarden von US-Dollar gekostet haben soll.

Elon Musk und der Dogecoin-Kurs (DOGE)

Wie Reuters weiter berichtet, sei in Manhattan in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Klage eingegangen, die besagt, dass Musk mittels Twitter-Posts und bezahlten Influencern, seinem Auftritt bei der Fernsehsendung “Saturday Night Live” und ähnlichen Auftritten dafür gesorgt haben soll, den Dogecoin-Kurs (DOGE) künstlich in die Höhe zu treiben.

Die klagenden Investoren warfen Elon Musk außerdem vor, Dogecoin im Wert von 124 Millionen US-Dollar im April diesen Jahres verkauft zu haben, nachdem er das Twitter-Logo mit dem Dogecoin-Logo ausgetauscht haben soll, was letzten Endes zu einem starken Anstieg im Dogecoin-Kurs geführt hatte.

Der Tesla-Gründer und der Krypto-Space

Beobachter der Szene dürfte die Klage indessen nicht wirklich überraschen. Schließlich konnte man seit geraumer Zeit beobachten, wie Elon Musk den Dogecoin-Kurs (DOGE) scheinbar mühelos durch Twitter-Posts und ähnliche öffentliche Äußerungen künstlich in die Höhe getrieben hatte.

Dabei kann man für die Begeisterung von Elon Musk für den so genannten Memecoin “DOGE” wenig nachvollziehbare Gründe finden. Schließlich ist der Coin per Design als Spaßcoin ohne realen Nutzen konzipiert. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass man es hier mit einem reinen Spekulationsobjekt zu tun hat.

Ob der Dogecoin-Kurs (DOGE) indessen von der Klage beeinflusst wird, bleibt abzuwarten. Zu Redaktionsschluss zeigte er sich mit 0,0072 und einem Tagesplus von 0,76 Prozent unbeeindruckt.