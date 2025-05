Während der Bitcoin-Kurs anzieht, kämpfen die Mining-Riesen mit roten Zahlen. Lohnt sich für Krypto-Anleger jetzt der Einstieg bei MARA, RIOT und Co.?

In diesem Artikel erfährst du: Warum die Mining-Industrie vor einem großen Problem steht

Wie Krypto-Anleger von den niedrigen Aktienkursen profitieren

Welche Mining-Aktie jetzt eine besonders hohe Rendite verspricht

Der April 2025 brachte für die Mining-Industrie einen neuen Rekord mit sich, denn erstmals in der Bitcoin-Geschichte konnte die Marke von 1 Zetahash pro Sekunde erreicht werden. Dieser Anstieg der aufgewandten Rechenleistung für das Bitcoin-Netzwerk lässt auf massive Investitionen in die Mining-Infrastruktur schließen. Doch für die Industrie bringt das auch eine Schattenseite mit sich: Wegen des immer intensiveren Wettbewerbs sinken die Gewinne, und in der Folge auch die Aktienkurse. Langfristig orientierten Krypto-Anleger könnte sich dadurch eine Einstiegschance bieten. Welche Aktie jetzt besonders attraktiv ist und wie man von der Krise der Mining-Unternehmen langfristig profitiert.

