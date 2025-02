In diesem Artikel erfährst du: Wie die MiCA-Verordnung Krypto-Anleger schützen will

Warum Tether und USDT jetzt aus Europa verschwinden

Weshalb eine Zentralisierung der Krypto-Branche drohen könnte

Am 1. Januar 2025 trat die MiCA-Verordnung vollumfänglich in Kraft, sodass für Krypto-Dienstleistungen in der Europäischen Union nun ein einheitlicher Rechtsrahmen existiert. Erste große Krypto-Börsen wie Bitpanda oder Bison konnten bereits den Erhalt einer MiCA-Lizenz vermelden. Durch das neue Regulierungswerk soll es zu einer Professionalisierung und Standardisierung der Krypto-Branche in Europa kommen. Doch was genau bedeutet die komplexe Verordnung für Privatanleger? BTC-ECHO hat bei Experten nachgefragt, welche Folgen EU-Investoren jetzt auf dem Schirm haben sollten.

Weiter mit Plus+, für erfolgreiche Investments! Exklusive Interviews & Artikel

Detaillierte Analysen & Reports

Technische Chartanalysen

Präzise Kursziele

Prämie inklusive – Blockpit-Lizenz oder 24 Karat vergoldete Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen* Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden *Für Neukunden