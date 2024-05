Memecoins – die On-Chain Casinos der Neuzeit. Täglich gehen tausende neue Memecoins an den Start. Wonach kann ich sie klassifizieren?

WIF, PEPE, BODEN und Co.

In diesem Artikel erfährst du: Die unterschiedlichen Memecoin-Kategorien

In welchen Aspekten sich die Memecoins voneinander unterscheiden

Welche Memecoins zu den bekannteren Vertretern der jeweiligen Kategorien zählen

Immer dann, wenn der Markt sich lange seitwärts bewegt, suchen sich viele Anleger neue Investitionsmöglichkeiten. Eine dieser Möglichkeiten, die längst immer beliebter wird, sind Memecoins. Während längst nicht mehr nur die “Degens” – besonders risikofreudige Kleinanleger – Memecoins kaufen, gibt es auch immer mehr Hedgefonds, die den verlockenden Renditen der Memecoins nicht mehr widerstehen können. Das Narrativ eines Memecoin-Sommers scheint sich immer fester zu etablieren.

An jedem einzigen Tag entstehen mehrere tausende neue Memecoins. Einige wenige bringen die erhofften 1.000x Returns, die meisten bluten nach kurzer Zeit aus und das Geld ist verloren. Wie in dem Ganzen Sammelsurium einen Überblick wahren? Wir helfen Ordnung ins Chaos zu schaffen mit einer Einordnung in fünf unterschiedliche Kategorien.

