Es riecht nach FOMO am Krypto-Markt. Wochenlange Euphorie um eine ETF-Zulassung – ja, so etwas gibt es scheinbar – und nun das Halving fest im Blick: So viel Publicity wie in diesen Tagen bekommt Bitcoin selten. Da wäre es doch nur fair, wenn sich die Kryptowährung mal wieder von ihrer Schokoladenseite zeigen würde. Dafür, dass der ETF-Start sämtliche Rekorde brach und das Geld scheinbar gar nicht mehr aufhört, in Bitcoin zu fließen, zeigt sich der Kurs aber schnippisch: gerade mal anderthalb Prozent einen Monat nachdem die US-Börsenaufsicht weich wurde – Gähn. Zoomt man jedoch etwas weiter heran, sieht das ganze schon viel besser aus: 16 Prozent in den letzten 14 Tagen. Anlass genug für “PlanB”, die Glaskugel zu entstauben. Für die kommenden zwei Wochen deutet der Bitcoinfluencer einen knackigen Kurssprung an.

Braut sich ein Bitcoin-Sturm zusammen?