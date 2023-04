Das Analyseunternehmen LunarCrush schickt 62 Bitcoin zum Mond. Besser gesagt: die Keys zu einer Wallet. Sie sollen zwischen den Kratern auf einem Rover versteckt werden. Die Idee: Mehr Bewusstsein für Kryptowährungen in der Öffentlichkeit schaffen. Aufmerksamkeit ist das Kerngeschäft der Firma mit Sitz in Kalifornien, USA. Sie analysiert die aktuelle Marktstimmung anhand sozialer Medien.

Im Interview mit BTC-ECHO erklärt LunarCrush CEO Joe Vezzani, wieso Bitcoin für ihn auch noch in 100 Jahren relevant sein wird, was es mit der Mondmission auf sich hat und wie stark Social Media den Kryptosektor beeinflusst.

BTC-ECHO: Ist Bitcoin immer noch relevant, wenn jemand irgendwann auf dem Mond die Keys zur Wallet findet?

Joe Vezzani: Absolut. Es gibt ein 100-Jahres-Fenster, wie lange bestimmte Währungen in verschiedenen Gesellschaften dominant bleiben. Mit Bitcoin sehen wir gerade den Anfang von so etwas. Natürlich steckt Bitcoin für viele, die es noch nicht kennen, in den Kinderschuhen. Aber ein Teil der Mission ist es, Menschen für etwas Neues und Innovatives zu begeistern. Bitcoin hat bisher die längste Lebensdauer und es wird auch am längsten Bestand haben.

Was ist der Sinn dieser Mission?

Wir wollen die nächste Generation von Raketenforschern und Träumern dazu bewegen, dieses verrückte Problem zu lösen, damit sie den Mond erreichen. Wenn man sich ein scheinbar unerreichbares Ziel setzt, kann die Innovation, die entsteht, unglaublich sein. Zu unseren Lebzeiten werden wir sehen, wie diese Schatztruhe geöffnet wird.

Was ist der Hauptgrund der Mondmission?

Unser Partner bei dieser Mission ist Lunar Outpost, ein Unternehmen, das den “Lunar Outpost MAPP Rover” entwickelt hat. Bei der eigentlichen Mission geht es um Nokia, die LTE-Signale im Weltraum testen. Wir wollen verstehen, ob Astronauten auf dem Mond telefonieren können.

Wie abhängig ist Krypto von Social Media?

Es besteht eine sehr große Abhängigkeit. Deshalb haben wir LunarCrush gestartet. Für jeden Einzelinvestor, der sich den Kryptowährungsmarkt ansieht, ist es schwierig, die tatsächliche Community-Größe verschiedener Projekte zu bestimmen. LunarCrush schafft Transparenz. Bei diesen Social-Intelligence-Daten geht es um die Marktstimmung und um eine andere Art, über Investitionen nachzudenken.

Vielen Dank für das Gespräch.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum auf eToro, der weltweit führenden Social-Trading-Plattform. (81% der CFD-Retail-Investoren verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter