Wer am heutigen Mittwoch einen Blick in die Krypto-Kurse wirft, dürfte positiv überrascht sein: Ein Großteil tendiert deutlich positiv. Litecoin, Solana und BNB gehören zu den größten Tagesgewinnern.

In den vergangenen Tagen und Wochen mussten Anlegerinnen und Anleger vor dem Blick ins Krypto-Portfolio allen Mut zusammennehmen. Heute ist das anders: Denn Bitcoin und fast alle Altcoins tendieren am Mittwoch, dem 23. November, deutlich im positiven Bereich. So konnte die Kryptoleitwährung Bitcoin zur Zeit des Schreibens in den vergangenen 24 Stunden 5,49 Prozent dazugewinnen, handelt aktuell zu einem Kurs von 16.600 US-Dollar. Bei Ethereum sieht es sogar noch besser aus: stolze 7,73 Prozent Plus verzeichnet ETH binnen eines Tages.

Doch abseits der Top-3 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gibt es wesentlich größere Kurssprünge. Litecoin, BNB und ApeCoin gehören zu den größten Gewinnern der Altcoins.

Litecoin (LTC): Goldmedaille für zweitälteste Kryptowährung

Litecoin (LTC) Kurs im 24-Stunden-Vergleich. Quelle: Coinmarketcap

Die nach Bitcoin zweitälteste Kryptowährung im Space hat sich dank eines kometenhaften Anstieges bis in die Top 15 der größten Altcoins gekämpft. So notiert der LTC-Kurs zur Stunde bei 79,61 US-Dollar, was einen Kurssprung von 27,27 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden bedeutet. Auf den Monat sind es sogar 46,35 Prozent. Von seinem Allzeithoch aus dem Mai 2021 bei 410,26 US-Dollar ist Litecoin zwar dennoch weit entfernt, das aktuelle Wachstum spendet jedoch Hoffnung auf eine Rückkehr zu vergangenen Hochzeiten.

Solana (SOL): FTX-Gebeutelter Altcoin kämpft sich zurück

Solana (SOL) Kurs im 24-Stunden-Vergleich. Quelle: Coinmarketcap

Von der FTX-Pleite wurde neben dem Krypto-Börsen-eigenen FTT ein Altcoin besonders heftig mitgerissen: Solana. So verlor der SOL-Kurs auf Monatssicht zum aktuellen Zeitpunkt 54,57 Prozent. Anders sieht es im 24-Stunden-Vergleich auf: 16,71 Prozent stehen da zu Buche, und zwar nach oben. Vor gut einem Jahr erreichte Solana bei 259,96 US-Dollar sein bisheriges Allzeithoch. Ob die derzeitige Marktstimmung ausreicht, wieder zu ähnliche Höhen aufzusteigen, ist fraglich – denn aktuell ist ein SOL gerade mal 13,22 US-Dollar wert.

BNB (BNB): Binance-Coin wächst stark

BNB Kurs im 24-Stunden-Vergleich. Quelle: Coinmarketcap

Ebenfalls von der FTX-Pleite betroffen: Binance. Doch während Solana Einbußen machte, kann die weltgrößte Krypto-Börse unter CEO Chanpeng “CZ” Zhao weitestgehend profitieren, nutzt die Gunst der Stunde, um auf die vielen Vorteile seiner Börse hinzuweisen – ganz im Gegensatz zu FTX. Anlegerinnen und Anleger nehmen CZ das offenbar ab, so gehört der börseneigene Coin BNB zu den heutigen Gewinnern der Altcoins und kann zur Stunde ein Tagesplus von 16,31 Prozent vorweisen. Das hievt den Kurs auf derzeit 296,87 US-Dollar und ist damit vergleichsweise nah dran am Allzeithoch von 686,31 US-Dollar, welches BNB am 10. Mai vergangenen Jahres aufstellte.

