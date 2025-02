In diesem Artikel erfährst du: Wieso Litecoin zusammen mit weiteren Altcoins aus den USA aktuell zu den Top-Performern gehört

Welche Auswirkungen ein Spot-ETF auf den LTC-Kurs haben könnten

Welche Kursmarken bei einem Ausbruch über das Vorjahreshoch angelaufen werden dürften

Das Krypto-Urgestein Litecoin (LTC) kann sich weiterhin erfolgreich gegen die aktuelle Schwäche am Kryptomarkt stemmen. Mit lediglich 14 Prozent Kursrückgang seit Ausbildung seines Vorjahreshochs am 5. Dezember 2024, hat der LTC-Kurs damit weniger stark korrigiert als die Branchenprimus Bitcoin (BTC). Litecoin profitiert damit weiterhin von der hohen Wahrscheinlichkeit, als nächster Altcoin nach Ethereum eine Spot-ETF Zulassung in 2025 zu erhalten. Mit aktuell knapp 127 US-Dollar bewegt sich der Kurs in Schlagdistanz zu seinem Monatshoch. Welche Kursmarken für Anleger bei einem Ausbruch auf neue Jahreshöchststände einzuplanen sind und welche Supportlevels auf der Unterseite verteidigt werden müssen und den positiven Trend nicht zu gefährden, zeigt die neuste Kursanalyse.

