BTC-ECHO
"Deutschland verpasst hier keine Chance" 

Bitcoin-Haltefrist: Warum Die Linke die Abschaffung der Steuerfreiheit fordert

Die Linke kann Bitcoin und Kryptowährungen nicht viel abgewinnen. Im Gespräch verrät Finanzpolitiker Christian Görke, warum.

Josip Filipovic
Bitcoin-Kurs78,457.00 $-4.80 %
Das Bild zeigt Linken-Politiker Christian Görke

Beitragsbild: picture alliance

 | Wird die Krypto-Haltefrist in der nächsten Wahlperiode abgeschafft?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was Die Linke an Bitcoin kritisiert
  • Wie sie den Energieverbrauch von Bitcoin-Mining bewertet
  • Welche Potenzial sie im digitalen Euro sehen
  • Wie wahrscheinlich ist es, dass die steuerfreie Haltefrist für Kryptowährungen abgeschafft wird

Während Bitcoin in den USA längst Teil politischer Debatten ist, bleibt es in Deutschland bislang ein Nischenthema. Umso spannender ist der Blick auf jene Stimmen, die sich explizit gegen Bitcoin positionieren. Im Gespräch mit BTC-ECHO zeichnet Christian Görke, finanzpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke, ein klares Bild davon, wie seine Partei auf Kryptowährungen blickt. Seiner Meinung nach hat Bitcoin keine Zukunft. Vielmehr müsse sich die Politik vor allem mit den Risiken im Kontext von Kriminalität auseinandersetzen.

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
