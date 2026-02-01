Die Linke kann Bitcoin und Kryptowährungen nicht viel abgewinnen. Im Gespräch verrät Finanzpolitiker Christian Görke, warum.

Bitcoin-Haltefrist: Warum Die Linke die Abschaffung der Steuerfreiheit fordert

In diesem Artikel erfährst du: Was Die Linke an Bitcoin kritisiert

Wie sie den Energieverbrauch von Bitcoin-Mining bewertet

Welche Potenzial sie im digitalen Euro sehen

Wie wahrscheinlich ist es, dass die steuerfreie Haltefrist für Kryptowährungen abgeschafft wird

Während Bitcoin in den USA längst Teil politischer Debatten ist, bleibt es in Deutschland bislang ein Nischenthema. Umso spannender ist der Blick auf jene Stimmen, die sich explizit gegen Bitcoin positionieren. Im Gespräch mit BTC-ECHO zeichnet Christian Görke, finanzpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke, ein klares Bild davon, wie seine Partei auf Kryptowährungen blickt. Seiner Meinung nach hat Bitcoin keine Zukunft. Vielmehr müsse sich die Politik vor allem mit den Risiken im Kontext von Kriminalität auseinandersetzen.

