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Kommentar 

Lasst Satoshi endlich in Ruhe!

Die New York Times glaubt, Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto enttarnt zu haben. Was einige als Lösung eines jahrelang währenden Mysteriums feiern, ist in Wahrheit eine Gefahr für das Netzwerk.

Daniel Hoppmann
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Eine regennasse Bronzestatue eines anonymen Mannes im Hoodie steht im nebligen New Yorker Central Park. Während sie stoisch wegsieht, wird sie von einer Gruppe Journalisten mit Kameras, einer Lupe und einem Notizblock belagert, die verzweifelt versuchen, ihre Identität zu ergründen.

Beitragsbild: KI-generiert

 | Wer ist Satoshi Nakamoto? Niemand kennt die Antwort – oder doch?

Die Suche nach der wahren Identität Satoshi Nakamotos bringt nur jenen Vorteile, die Bitcoin scheitern sehen wollen.

Neugier ist menschlich, gerade wenn es um die Frage geht, wer eigentlich hinter einer der erfolgreichsten Erfindungen des 21. Jahrhunderts steckt. Und so ist es nur allzu verständlich, dass die New York Times sich auf die Suche nach Antworten begeben hat. Als eines der größten Nachrichtenhäuser der Welt kann man ihr keinen Vorwurf machen, dass sie ihren Job ernst nimmt.

Doch manchmal kann Neugier auch schädlich sein, bringt sie in diesem Fall doch eine wesentliche Säule der Sicherheitsarchitektur hinter Bitcoin ins Wanken – den “zero single point of failure”. Wenn bekannt würde, wer hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto steckt, brächte dies Konsequenzen, die weit über eine bloße biografische Enthüllung hinausgingen.

Bitcoin hat keine menschliche Schwachstelle

Bitcoin funktioniert aus einem Grund: weil es keine zentrale Figur gibt. Kein CEO, kein aktiver Gründer, keine Instanz, die Entscheidungen trifft oder auf die sich Macht konzentrieren kann. Diese Abwesenheit ist kein Zufall, sondern ein zentraler Bestandteil des Systems. Würde Satoshi identifiziert, entstünde zwangsläufig eine Referenzfigur. Jemand, dessen Worte, Handlungen oder selbst Schweigen interpretiert und überbewertet werden könnte. Ein dezentrales Netzwerk bekäme plötzlich ein Gesicht.

Das führt zu einem zweiten, weitaus größeren Problem: Bitcoin hätte plötzlich ein systemisches Risiko. Denn Satoshi wäre angreifbar: politisch, juristisch und vielleicht sogar physisch. Immerhin ist seine Identität der Schlüssel zu den 1,1 Millionen Bitcoin, die einst Ausgangsbasis des späteren Wertversprechens bildeten. Es wäre illusorisch, zu glauben, dass jene, die Bitcoin scheitern sehen wollen, diese Schwachstellen nicht nutzen würden. Man denke nur an den Fall Tornado Cash.

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Die Frage nach dem Warum

Zudem zeigt die Geschichte: Die Jagd nach Satoshi führte immer wieder ins Leere. Namen wurden genannt, Theorien aufgestellt, Indizien gesammelt – und am Ende blieb vor allem eines: Spekulation. Die aktuelle Debatte unterscheidet sich darin kaum von früheren Versuchen. Nur dass es sich heute deutlich gefährlicher für Krypto-Persönlichkeiten lebt, als früher.

Auch stellt sich die Frage nach dem Warum. Was genau ist der Mehrwert, Satoshi zu enttarnen? Verbessert es das Verständnis von Bitcoin? Macht es das Netzwerk sicherer oder stabiler? Die ehrliche Antwort lautet: nein. Stattdessen schafft es neue Risiken – für Einzelpersonen, für Märkte und für ein System, das gerade durch seine Dezentralität resilient geworden ist.

Bitcoin braucht keine Führungspersönlichkeit, denn es verkörpert jeden Einzelnen, der an die Werte eines dezentralen, erlaubnisfreien Wertspeichers oder sogar Geldes glaubt. Insofern ist jeder sein eigener Satoshi Nakamoto – und das ist auch gut so.

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