Die Diskussion um den Bitcoin-Erfinder flammt wieder auf. Adam Back steht dabei einmal mehr im Mittelpunkt.

Eine neue Recherche der The New York Times bringt frische Bewegung in eine der größten offenen Fragen der Krypto-Geschichte: Wer steckt hinter Satoshi Nakamoto? Dabei steht der britische Kryptograf Adam Back erneut im Mittelpunkt, der als möglicher Kandidat für die Identität des Bitcoin-Erfinders gehandelt wird.

Die Untersuchung stützt sich auf verschiedene Indizien, die Back mit der Entstehung von Bitcoin in Verbindung bringen. Dazu gehört insbesondere seine Arbeit an “Hashcash“, einem frühen Proof-of-Work-System, das als konzeptionelle Grundlage für Bitcoin gilt. Auch zeitliche Überschneidungen sowie sprachliche Parallelen werden als Hinweise angeführt.

Back selbst gehört seit Jahrzehnten zu den einflussreichen Persönlichkeiten in der Kryptografie-Szene und wird von vielen als einer der Vordenker hinter digitalen Zahlungssystemen gesehen.

Ist Adam Back der Bitcoin-Erfinder?

Trotz der aufgeführten Indizien bleibt die Beweislage unklar. Weder gibt es eine eindeutige Bestätigung noch ein endgültiges Gegenargument, das die These zweifelsfrei widerlegt. Adam Back selbst hat in der Vergangenheit mehrfach bestritten, Satoshi Nakamoto zu sein. Auch in der aktuellen Diskussion gibt es keine neuen Beweise, die seine Identität eindeutig belegen würden.

Die Debatte zeigt einmal mehr, wie groß das Interesse an der wahren Identität von Satoshi Nakamoto weiterhin ist. Seit der Veröffentlichung des Bitcoin-Whitepapers im Jahr 2008 und dem anschließenden Rückzug des Gründers aus der Öffentlichkeit ranken sich zahlreiche Theorien um seine Person. Namen wie Hal Finney oder Nick Szabo wurden in der Vergangenheit ebenfalls diskutiert.

Für den Markt selbst hat die erneute Diskussion zunächst keine direkten Auswirkungen. Dennoch verdeutlicht sie, wie eng die Geschichte von Bitcoin mit einzelnen Persönlichkeiten aus der frühen Kryptografie-Szene verknüpft ist. Solange keine eindeutigen Beweise vorliegen, dürfte das Rätsel um Satoshi Nakamoto weiter bestehen.

Wenn ihr den Bärenmarkt für einen günstigen BTC-Einstieg nutzen möchtet, bietet euch Coinbase aktuell einen 30 Euro Bonus. Einfach registrieren und loslegen.

Empfohlenes Video Bitcoin, Krypto und Tech-Aktien – hier liegen die Chancen

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden