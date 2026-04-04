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Bitcoin-Schock: Was passiert, wenn Satoshi zurückkehrt?

Der Bitcoin-Markt ist heute robuster als früher. Trotzdem könnte ein einzelner Akteur alles ins Wanken bringen.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Satoshi Nakamoto

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Identität von Satoshi Nakamoto wurde bislang noch nicht enthüllt

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was passieren würde, wenn Satoshi seine Bitcoin verkauft
  • Welche Auswirkungen ein solcher Verkauf auf den Bitcoin-Kurs hätte
  • Warum Markt und Community unterschiedlich auf solche Szenarien reagieren würden
  • Wie groß die Wahrscheinlichkeit eines Verkaufs durch Satoshi ist

Satoshi Nakamoto ist wohl die mysteriöseste Figur der Finanzgeschichte. Rund 1,1 Millionen Bitcoin gehen auf frühe Wallets zurück, die ihm zugeschrieben werden. Bei den heutigen Kursen entspricht das einem Vermögen von etwa 75 Milliarden US-Dollar. Diese Coins stehen sinnbildlich für die Ursprünge des Netzwerks und zugleich für ein Szenario, das viele Marktteilnehmer beschäftigt. Doch was würde geschehen, wenn diese Bestände in den Markt fließen, und wie groß wäre sein Einfluss heute noch?

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