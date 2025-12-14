- Es ist die eine Frage, die sich wohl jeder schon einmal gestellt hat, der auch nur marginal an Bitcoin interessiert war: “Wer ist Satoshi Nakamoto?” Der pseudonyme Stifter der Kryptowährung setzte seinen letzten Post im Bitcoin Forum am 12. Dezember 2010 ab – tags darauf verschwand er. Cardano-Gründer Charles Hoskinson heizt nun die Debatte darüber an, ob Satoshi womöglich bei Ripple Labs gelandet ist.
- Schon vor einigen Jahren kursierte die Theorie, dass der Ripple-Technikchef David Schwartz die Person hinter dem originalen Bitcoin-Konzept sein könnte. Auch der verstorbene John McAfee äußerte sich wohlwollend gegenüber dieser Vermutung.
- Hoskinson beschreibt Schwartz als “sehr intelligent” und betont, dass dieser dem Midnight-Team von Cardano ohne jegliche Bezahlung geholfen habe. Zudem sei XRP “eines der ältesten Krypto-Ökosysteme” überhaupt und bewusst so aufgebaut, dass es Bitcoin herausforderte und beispielsweise ohne Mining auskam. Von der Krypto-Presse hält der Cardano-Gründer hingegen wenig.
- Was die Theorie unterstützen könnte: David Schwartz besitzt langjährige Erfahrung im Bereich Kryptografie und beschäftigt sich seit den 1990er Jahren mit Sicherheitsarchitekturen. Zudem spielt er schon seit 2011 eine wichtige Rolle bei Ripple Labs, wo er erst Ende diesen Jahres als Technikchef (CTO) zurücktreten will.
- Über den legendären Bitcoin-Erfinder ist kaum etwas bekannt, weil er seine Spuren bewusst verwischte. Die wenigen Anhaltspunkte zu seiner Person sind E-Mails und Foren-Beiträge, welche er bis zu seinem Verschwinden vor 15 Jahren verfasste.
- Der Ripple-CTO selbst wies die Theorie aber mehrfach zurück. Nach eigenen Angaben war er keiner der Hauptakteure in der frühen Entwicklungsphase von Bitcoin und erfuhr auch erst 2011 von der Existenz der Kryptowährung. Das Whitepaper veröffentlichte Satoshi Nakamoto aber bereits am 3. Oktober 2008.
- Mehr zu dem Thema erfahrt ihr in diesem BTC-ECHO Interview mit András Györfi, der die erste Satoshi-Statue der Welt in Budapest initiierte: “Das Genie hinter Bitcoin: Wer ist Satoshi Nakamoto wirklich?“
