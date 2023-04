Kryptowährungen machen wieder Spaß. Bitcoin hat die 30.000 US-Dollar-Marke geknackt, der Ether-Kurs (ETH) kämpft sich Richtung 2.000 US-Dollar vor und auch beim Rest der Altcoins sieht es gut aus. Falls du noch nicht lange in der Welt der Kryptowährungen unterwegs bist oder einfach einen Refresh brauchst, hier ein paar Tipps, um erfolgreich durch den Markt zu navigieren.

Kryptowährungen: Was ist eigentlich ein Bullen-Markt?

Von einem Bullen-Markt spricht man, wenn der Großteil der Investoren optimistisch ist. Das führt zu einer erhöhten Nachfrage und zu steigenden Kursen. In einem Bullen-Markt ist es einfacher, Gewinne mitzunehmen, ganz im Gegensatz zu einem Bärenmarkt, bei dem die Kurse grundsätzlich fallen. Ein Großteil der Kryptowährungen hat seit Beginn des Jahres deutliche Gewinne eingefahren, weswegen man aktuell von einem Bullen-Markt sprechen kann.

Tipp 1: Hausaufgaben machen

Bevor du in Kryptowährungen investierst, solltest du dich gut informieren: Wie stabil ist das Projekt, welche Implikationen bringt ein Krypto-Investment mit sich, wie bewahre ich meine Kryptowährungen sicher auf? Am Besten informierst du dich regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen und achtest darauf, dass deine Informationen aus sicherer Quelle stammen.

Tipp 2: Ein realistisches Ziel setzen

Blinde Investments sind selten gut. Überlege dir genau, wie viel Geld du investieren möchtest und auch, wieviel du gewinnen möchtest. Setze einen bestimmten Kurs fest, bei dem du verkaufst und halte dich an deinen Plan. Sonst kann es gut sein, dass dir deine Emotionen einen Streich spielen.

Tipp 3: Ruhe bewahren

Eine der größten Herausforderungen in der Welt der Kryptowährungen ist es, ruhig zu bleiben. Zu den größten Gefahren für Investoren zählen FUD (Fear, Uncertainty and Doubt; Angst, Unsicherheit und Zweifel) und FOMO (Fear of Missing Out; Die Angst, etwas zu verpassen). Beide Phänomene sind emotionsgetrieben und verleiten Menschen dazu, ihre Kryptowährungen Hals über Kopf zu verkaufen. Das kann je nach Marktlage negative Konsequenzen haben.

