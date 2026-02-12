App herunterladen
Friert der Krypto-Winter die Steuerlast ein? 

Krypto-Verluste steuerlich nutzen: Was Anleger jetzt wissen müssen

Der Bitcoin-Bärenmarkt belastet viele Anleger. Doch wer geschickt vorgeht, kann nun seine Verluste nutzen und langfristig bei der Krypto-Steuer sparen. So funktioniert es.

Tobias Zander
Bitcoin-Symbol in rot vor Euroscheinen und Taschenrechner sowie einem grünen Pfeil, der die Steuersparchancen anzeigt

Beitragsbild: Fotomontage I Shutterstock

 | Gewiefte Krypto-Anleger können ihre Steuerlast nun reduzieren

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welcher Krypto-Irrglaube für viele Anleger teuer wird
  • Warum das Finanzamt die Verluste in bestimmten Fällen nicht anerkennt
  • Was die Steuerexperten empfehlen, um den Krypto-Crash geschickt auszunutzen

Der Bitcoin-Kurs fällt auf neue Tiefen und Anleger müssen sich für einen schmerzhaften Bärenmarkt wappnen – so die Devise vieler Experten. Doch in jeder Krise bietet sich auch eine Chance für diejenigen, die einen kühlen Kopf bewahren und überlegt handeln. Ausgerechnet das deutsche Steuerrecht könnte Krypto-Anlegern nun dabei helfen, ihre zukünftige Steuerlast zu reduzieren, denn realisierte Verluste lassen sich unter bestimmten Voraussetzungen mit Gewinnen verrechnen. Wer besonders clever vorgeht, dürfte langfristig Tausende oder gar Zehntausende Euro sparen. Wie genau das funktioniert und welche Fallstricke zu beachten sind, verraten zwei Steuerprofis gegenüber BTC-ECHO.

Das könnte dich auch interessieren