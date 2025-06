Krypto-Trading ist kein Glücksspiel – und doch vernichten viele Trader ihre Rendite durch systematische Fehler. So vermeidest du sie.

In diesem Artikel erfährst du: Warum über 80 Prozent der Trader langfristig Verluste machen – und wie du nicht dazugehörst

Wie Hebel wirken, warum sie gefährlich sind und wie du sie richtig einsetzt

Wie du dein Trading-Setup an jede Marktphase anpasst

Welche Rolle Emotionen, Planung und Risikomanagement für deinen Erfolg spielen

Im Krypto-Trading scheitern die meisten nicht an schlechten Coins, sondern an falschen Entscheidungen. Rund 80 Prozent aller Trader verbuchen am Markt Verluste. Dieser Artikel zeigt dir, welche Denkfehler deine Rendite systematisch ruinieren – und wie du sie vermeidest. Mit einfachen Erklärungen, echten Beispielen und konkreten Lösungen.

