Der Bitcoin-Kurs springt auf ein neues Mehrmonatshoch. Ein starker US-Aktienmarkt wirkt als Rückenwind. Diese Kursziele scheinen laut Chartanalyse nun möglich.

Bitcoin-Kurs: Darum müssen die Bullen weiter am Drücker bleiben

Bitcoin-Kurs: Darum müssen die Bullen weiter am Drücker bleiben

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) kann an ihre Trendstärke seit Monatsbeginn anknüpfen und erreicht mit 79.145 US-Dollar den höchsten Stand seit Anfang Februar 2026. Neue Allzeithochs am US-Technologiesektor gepaart mit einer anhaltenden Deeskalation im Iran-Konflikt haben die Chance auf weitere Kurszuwächse in den kommenden Wochen zuletzt verbessert. Folgende Kursmarken sollten Investoren kurz- und mittelfristig im Blick haben.

Bitcoins kurzfristige Chartziele

Die Käuferseite konnte die Korrekturbewegung am vergangenen Wochenende abwehren und den BTC-Kurs in den letzten Handelsstunden auf ein neues Monatshoch hieven. Anhaltende Zuflüsse in die Bitcoin Sport ETFs zeugen von steigender Zuversicht unter institutionellen US-Anlegern. Damit folgen die Investoren in den USA dem bullishen Kaufverhalten von Michael Saylor. Strategy hatte in der Vorwoche Bitcoin in einem Umfang von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar akkumuliert. Charttechnisch hat die Kryptowährung durch die Kursstärke der letzten Tage die Rückeroberung des wichtigen braunen Widerstandsbereichs vorerst bestätigt.

Kann Bitcoin in den kommenden Tagen auch die graue Widerstandszone um 78.500 US-Dollar überwinden, ist eine Folgebewegung bis an das Tief aus dem November 2025 zwischen 80.524 US-Dollar und 81.236 US-Dollar einzuplanen. Prallt der Kurs hingegen im Bereich des aktuellen Wochenhochs gen Süden ab und fällt unter das Vortageshoch bei 76.877 US-Dollar zurück, ist ein erneuter Retest des Make-or-Break Bereichs oberhalb der steigenden 20-Tageslinie (EMA20, rot) wahrscheinlich.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares BTC/USD auf Coinbase

Bullishes Kursszenario für die aktuelle Anstiegsbewegung

Bullishe Kursziele: 78.233/78.666 USD, 80.524/81.236 USD, 82.658 USD, 83.801/85.461 USD, 89.509 USD, 92.256/93.906 USD

Die Bitcoin-Bullen bleiben weiter am Drücker. Zwar scheiterte der Kurs wie in der letzten Bitcoin-Kursanalyse erwartet zunächst im Bereich der grauen Chartzone, konnte sich nach einer temporären Konsolidierung zu Wochenbeginn jedoch berappeln. Seit Monatsbeginn bestimmen höhere Hochs und Tiefs das Chartbild. Damit folgt der Kurs den Anstiegsbewegungen der US-Aktienindizes. Die Schwäche des US-Dollarindex DXY seit Monatsbeginn gibt zusätzlichen Rückenwind.

Solange die charttechnische Schlüsselzone 73.914 US-Dollar und 75.355 US-Dollar behauptet werden kann, und Bitcoin sich optimalerweise oberhalb der 76.877 US-Dollar stabilisiert, dürfte ein Ausbruch über den grauen Widerstandsbereich zwischen 78.233 US-Dollar und 78.666 US-Dollar nur eine Frage der Zeit sein. Das gen Norden aufbiegende obere Bollingerband untermauert die bullishe Interpretation.

Ein nachhaltiger Ausbruch über diese aktiviert frisches Anstiegspotenzial bis in den türkisfarbenen Kurszielbereich zwischen 80.524 US-Dollar und 81.236 US-Dollar. Hier findet sich mit dem Verlaufstief aus dem November 2025 ein wichtiges Chartlevel. Im ersten Anlauf dürfte der Kurs hier scheitern.

Solange es in den kommenden Tagen und Wochen jedoch zu keiner plötzlichen Verschärfung im Nahen Osten kommt und die US-Berichtssaison anhaltendes Wachstum der US-Unternehmen bestätigt, dürfte die Käuferseite weiter am Drücker bleiben und Rücksetzer für Zukäufe nutzen. Springt Bitcoin sodann über die türkise Zone weiter gen Norden, kommt die Bull-Bear Linie EMA200 (blau) bei aktuell 82.659 US-Dollar in den Fokus. Hier muss mit weiterer Gegenwehr der Bären gerechnet werden.

Maximales Anstiegsziel für die nächsten fünf Handelswochen

Sollte es dem Käuferlager gelingen auch dieses starke gleitende Widerstandslinie zu pulverisieren, dürfte Bitcoin auf direktem Weg bis in den multiplen Resistbereich aus offener CME-Kurslücke, horizontalem Widerstand und 38er Fibonacci-Retracement zwischen 83.801 US-Dollar und 85.461 US-Dollar zulegen. Diese Zone stellt ein starkes Widerstandscluster dar. Können die Bullen im Zuge eines anhaltenden Kaufdrucks auch diesen Bereich perspektivisch pulverisieren, wäre eine Folgebewegung bis an das nächste relevante Kursziel bei 89.509 US-Dollar vorstellbar.

Als maximales Kursziel bis Ende Mai ist die rote Chartzone zwischen 92.256 US-Dollar und 93.906 US-Dollar zu werten. Abgeleitet wird dieser Zielbereich aus dem 50er Fibonacci-Retracement der Erholungsbewegung an der Unterseite und einer wichtigen horizontalen Chartmarke an der Oberseite, die im Dezember 2025 mehrfach als Widerstand fungierte.

Bearishe Chartziele für die nächsten Handelswochen

Bearishe Kursziele: 76.877 USD, 75.355/73.914 USD, 72.736 USD, 70.527 USD, 69.000 USD, 67.165 USD, 65.924/64.938 USD, 63.019/62.165 USD, 60.001 USD, 58.164/57.485 USD, 55.055/53.959 USD

Die Bitcoin-Bären drohen weiter ins Hintertreffen zu geraten. Nur eine zeitnahe Kursumkehr im Bereich der 78.666 US-Dollar samt dynamischem Abverkauf zurück unter die 76.877 US-Dollar wäre ein starkes Zeichen. Sollte Bitcoin dieses Kursniveau erneut unterbieten, kommt es im Bereich des Wochentiefs zwischen 75.355 US-Dollar und 73.914 US-Dollar zu einer Vorentscheidung.

Erst ein Tagesschlusskurs unterhalb der EMA20 würde die Wahrscheinlichkeit eines Fehlausbruchs wieder erhöhen. Sollte Bitcoin sodann in Richtung 72.736 US-Dollar zurückfallen und auch die steigende 50-Tagelinie (EMA50, orange) würde in der Folge nachhaltig durchbrochen werden, könnte Bitcoin mit Zwischenhalt an der 71.878 US-Dollar bis an das Vorwochentief bei 70.527 US-Dollar nachgeben.

Unweit darunter findet sich mit dem Supertrend eine weitere Unterstützung weshalb im ersten Anlauf mit einem Abpraller gen Norden zu planen ist. Jedoch dürften die Marketmaker alles daran setzen Bitcoin mit einem Spike in Richtung 69.000 US-Dollar zu drücken um das offene CME-GAP bei 69.535 US-Dollar zu schließen. Die Linie im Sand bei 69.000 US-Dollar fungiert unverändert als starke Unterstützung. Eine Aufgabe würde das Chartbild eintrüben. Sodann dürfte Bitcoin die nächste CME-Kurslücke bei 67.165 US-Dollar ansteuern. Hier findet sich aktuell zudem das unter Bollingerband.

Maximale Kursziele auf der Unterseite bis Ende Mai

Kommt es zu einer signifikanten Eskalation am Persischen Golf und Bitcoin wird zusammen mit den US-Aktienindizes abverkauft, wäre ein Rückfall bis in die orangefarbene Zone zwischen 65.578 US-Dollar und 64.938 US-Dollar nicht mehr ausgeschlossen. Mit dem 78er Fibonacci-Retracement und dem Monatstief finden sich gleich zwei wichtige Unterstützungen in diesem Bereich.

In Anbetracht der relativen Stärke der Krypto-Leitwährung in den letzten Handelswochen wäre aus charttechnischer Sicht aktuell lediglich ein Spike bis in die grüne Unterstützungszone zwischen 63.019 US-Dollar und 62.165 US-Dollar als maximalem Korrekturziel vorstellbar. Um bis an das Jahrestief bei 60.001 US-Dollar oder sogar darunter zurückzufallen, müssten die weltweiten Finanzmärkte in den kommenden Wochen deutliche nachgeben und die US-Indizes ihre Jahrestiefs ebenfalls unterbieten.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI hat im Tageschart ein solides Kaufsignal anliegen und mit einem Wert von 66 noch Platz für weitere Kurszuwächse. Auf Wochenbasis ist der RSI-Indikator nun ebenfalls zurück in der neutralen Zone, was den Abgabedruck weiter reduziert. Ein Abpraller gen Süden muss aus Sicht der Bullen jedoch zwingend verhindert werden.

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Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,85 Euro.

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