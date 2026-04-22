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Krypto-Mining als Chance: Usbekistan will Investoren anziehen

Die Regierung in Usbekistan setzt auf digitale Infrastruktur und klare Regeln. Eine neue Krypto-Zone soll Mining-Unternehmen anziehen.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze vor der usbekischen Flagge

Beitragsbild: Shutterstock

 | Kryptowährungen gewinnen weltweit weiter an Bedeutung

Usbekistan treibt seine Krypto-Strategie weiter voran. In der autonomen Region Karakalpakstan soll eine spezielle Zone für Krypto-Mining entstehen, um internationale Investoren anzulocken. Das Vorhaben ist Teil eines größeren Plans, das Land als Standort für digitale Infrastruktur zu positionieren.

Die Regierung setzt dabei auf klare Rahmenbedingungen und staatliche Unterstützung. Vor allem günstige Energiepreise und regulatorische Anreize sollen dazu beitragen, dass sich Mining-Unternehmen langfristig ansiedeln.

Karakalpakstan als neuer Krypto-Mining Hotspot

Geplant ist eine eigene Mining-Zone, in der Unternehmen unter speziellen Bedingungen operieren können. Dadurch möchte die zentralasiatische Republik frisches Kapital ins Land zu holen und neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Behörden sehen darin eine Chance, wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben und dabei an der globalen Krypto-Industrie zu partizipieren. Das Projekt soll zudem technologische Innovation fördern und die Infrastruktur in der Region ausbauen.

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Teil des Konzepts ist es, Investoren mit stabilen Rahmenbedingungen zu überzeugen. Dazu gehören steuerliche Vorteile und klare gesetzliche Vorgaben. So sieht das entsprechende Dekret vor, dass ausländische Unternehmen bis zum 1. Januar 2035 von bestimmten Steuern befreit werden können.

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Die Öffnung erfolgt jedoch unter klaren Auflagen. Einnahmen aus dem Krypto-Mining müssen über Bankkonten innerhalb Usbekistans abgewickelt werden. Zusätzlich ist eine monatliche Abgabe vorgesehen: Ein Prozent der Mining-Einnahmen wird an die Verwaltung der Zone fließen.

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