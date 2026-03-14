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Der "Wilde Westen" ist passé 

Diese Krypto-Steuerirrtümer kommen Anleger teuer zu stehen

Im Krypto-Sektor halten sich hartnäckig zahlreiche Steuer-Mythen. Welche Fehler Anleger vermeiden sollten, damit aus ihren Investments keine teuren Probleme werden.

Tobias Zander
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Beitragsbild: Shutterstock / Fotomontage

 | Finanzämter steigen ihre Krypto-Kompetenz erweitern, doch Anleger tappen oft noch im Dunkeln

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Krypto-Jahreshaltefrist eben nicht in allen Fällen gilt
  • Wie die Finanzbeamten 2026 nicht-gemeldete Gewinne aufspüren
  • Welcher Krypto-Steuer-Mythos besonders gefährlich ist

Rund um Bitcoin und andere Kryptowährungen halten sich zahlreiche steuerliche Irrtümer. Aussagen wie “Nach einem Jahr ist alles steuerfrei”, “Das Finanzamt sieht meine Krypto-Transfers sowieso nicht” oder “Verluste kann ich immer verrechnen” wirken auf den ersten Blick überzeugend. Bei genauer Betrachtung erweisen sie sich jedoch oft als falsch. Für Anleger kann das schnell teuer werden und im schlimmsten Fall drohen ihnen strafrechtliche Konsequenzen. Welche Missverständnisse besonders riskant sind und worauf Krypto-Investoren im Jahr 2026 unbedingt achten sollten, erklären zwei Steuerexperten im Gespräch mit BTC-ECHO.

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