Im Krypto-Sektor halten sich hartnäckig zahlreiche Steuer-Mythen. Welche Fehler Anleger vermeiden sollten, damit aus ihren Investments keine teuren Probleme werden.

Diese Krypto-Steuerirrtümer kommen Anleger teuer zu stehen

Diese Krypto-Steuerirrtümer kommen Anleger teuer zu stehen

In diesem Artikel erfährst du: Warum die Krypto-Jahreshaltefrist eben nicht in allen Fällen gilt

Wie die Finanzbeamten 2026 nicht-gemeldete Gewinne aufspüren

Welcher Krypto-Steuer-Mythos besonders gefährlich ist

Rund um Bitcoin und andere Kryptowährungen halten sich zahlreiche steuerliche Irrtümer. Aussagen wie “Nach einem Jahr ist alles steuerfrei”, “Das Finanzamt sieht meine Krypto-Transfers sowieso nicht” oder “Verluste kann ich immer verrechnen” wirken auf den ersten Blick überzeugend. Bei genauer Betrachtung erweisen sie sich jedoch oft als falsch. Für Anleger kann das schnell teuer werden und im schlimmsten Fall drohen ihnen strafrechtliche Konsequenzen. Welche Missverständnisse besonders riskant sind und worauf Krypto-Investoren im Jahr 2026 unbedingt achten sollten, erklären zwei Steuerexperten im Gespräch mit BTC-ECHO.

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