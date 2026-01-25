Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende zu. Die wichtigsten Ereignisse rund um Bitcoin, Ethereum, XRP und Co. kompakt im Überblick.

Trump bekennt sich in Davos zu Bitcoin und Clarity Act

US-Präsident Donald Trump hat sich beim Weltwirtschaftsforum in Davos erneut klar für Bitcoin und Kryptowährungen ausgesprochen. In seiner Rede bezeichnete er die USA als “Krypto-Hauptstadt der Welt”, die diesen Status auch künftig behalten solle.

Zudem erklärte Trump, dass er den Clarity Act “sehr bald” unterzeichnen wolle. Der Kongress arbeite “sehr intensiv an der Gesetzgebung zur Struktur des Krypto-Marktes, Bitcoin, all diesen Themen”. Als Beweggründe nannte er politische Vorteile und den technologischen Wettbewerb mit China.

Warum Bitcoin beim Weltwirtschaftsforum in Davos erstmals prominent im Zentrum der Debatte stand, lest ihr hier: Bitcoin gegen Zentralbanken: Davos erlebt offenen Schlagabtausch.

Niederlande planen Besteuerung nicht realisierter Bitcoin-Gewinne

Die Niederlande wollen ab 2028 ein neues Steuermodell einführen, das auch nicht realisierte Gewinne umfasst. Die Reform mit dem Titel “Wet werkelijk rendement Box 3” sieht vor, dass Anleger jährlich auf Basis der Wertveränderung ihrer Vermögenswerte besteuert werden – selbst wenn keine Verkäufe stattgefunden haben. Zusätzlich fließen laufende Erträge wie Zinsen und Dividenden in die Berechnung ein.

Kritiker befürchten, dass das Modell zu Liquiditätsengpässen führen könnte. Besonders volatile Vermögenswerte wie Bitcoin könnten stark betroffen sein, da auch Buchgewinne steuerpflichtig würden. In Deutschland ist eine solche Regelung derzeit kein Thema – hier gilt: Besteuerung erst bei Verkauf und nach einem Jahr Haltedauer sind Gewinne steuerfrei.

NYSE plant 24/7-Handelsplatz für tokenisierte Aktien

Die New York Stock Exchange entwickelt eine neue Plattform für den Handel und die Abwicklung von tokenisierten Wertpapieren. Laut Muttergesellschaft Intercontinental Exchange soll der Handel rund um die Uhr möglich sein. Geplant sind sofortige Abwicklung, Orders in US-Dollar sowie der Einsatz von Stablecoins zur Finanzierung.

Empfohlenes Video Bitcoin rutscht unter 88.000 USD – War’s das mit der Erholung?

Gehandelt werden sollen sowohl tokenisierte Aktien mit rechtlicher Gleichstellung zu klassischen Wertpapieren als auch digital-native Assets. Die Plattform richtet sich an qualifizierte Broker-Dealer und wird mehrere Blockchains für Abwicklung und Verwahrung integrieren. NYSE-Präsidentin Lynn Martin erklärte: “Wir führen die Branche zu vollständig on-chain-basierten Lösungen, die auf unübertroffenen Schutzmaßnahmen und hohen regulatorischen Standards beruhen.”

Weshalb Hyperliquid davon besonders stark betroffen ist, haben wir hier analysiert: Tokenisierungspläne der New York Stock Exchange: Ist das der Todesstoß für Krypto?

Gold auf Allzeithoch – Krypto-Markt tritt auf der Stelle

Während Gold fast die Marke von 5.000 US-Dollar erreicht, zeigt sich der Krypto-Markt weiterhin richtungslos. Die Schere zwischen dem Edelmetall und digitalen Vermögenswerten öffnet sich damit weiter.

Jim Bianco von Bianco Research kommentiert: “In den letzten 14 Monaten haben alle anderen Geld verdient, insbesondere diejenigen, die in Edelmetalle investiert haben. Die Krypto-Branche ging indessen leer aus.” ETF-Analyst Eric Balchunas entgegnet: “BTC ist in den letzten 20 Monaten um 300 Prozent gestiegen, jetzt macht er eine Pause. Was willst du denn? 200 Prozent jährlich ohne Unterbrechungen?”

In den letzten fünf Jahren ist die Rendite von Gold und Bitcoin fast gleich I Quelle: Tradingview

Weshalb die Kombination aus Gold und Bitcoin das Risiko-Rendite-Profil verbessert, erfahrt ihr hier: Bitcoin und Gold: Diese Daten sprengen das klassische 60/40-Portfolio.

Binance beantragt MiCA-Lizenz in Griechenland

Binance hat über seinen griechischen Ableger offiziell eine MiCA-Lizenz beantragt. Der Schritt gilt als bedeutender Meilenstein für die größte Krypto-Exchange der Welt, um künftig unter dem einheitlichen EU-Regelwerk operieren zu dürfen. Die Finanzaufsicht HCMC prüft den Antrag im Schnellverfahren – unterstützt von Wirtschaftsprüfern wie EY und KPMG.

Die MiCA-Verordnung ist seit 2023 in Kraft und verpflichtet Krypto-Unternehmen, bis zum 1. Juli eine Lizenz vorzulegen. Griechenland erscheint zunächst als ungewöhnlicher Standort, könnte sich jedoch durch die strategische Ansiedlung von Binance langfristig profilieren. Bei Genehmigung wäre der Weg frei für einen flächendeckenden Betrieb im gesamten EU-Raum.

