Marktupdate 

Gold-Allzeithoch: “Alle verdienen Geld, außer Bitcoin-Investoren”

Gold erreicht knapp unter 5.000 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Währenddessen gehen Krypto-Investoren nach wie vor leer aus.

David Scheider
Bitcoin-Kurs88,937.00 $-1.14 %
Zu sehen ist Gold und Bitcoin

Beitragsbild: Shutterstock

 | Gold top, Bitcoin flop
  • Während Bitcoin und der Kryptomarkt im Limbo handeln, jagt Gold von einem Allzeithoch zum nächsten. Das Edelmetall notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei 4.958 US-Dollar, nur noch wenig fehlt, bis der Wertspeicher erstmals die Schwelle zu 5.000 US-Dollar knackt.
  • Bitcoin hingegen scheint festgefahren bei 89.634 US-Dollar, zum Vortag ist kaum eine Änderung erkennbar. Auch am Altcoin-Markt lassen sich keine großen Bewegungen beobachten. Ethereum notiert bei 2.970 US-Dollar – ein Kursminus von 1,4 Prozent gegenüber dem Vortag.
Die Diskrepanz zwischen Gold und Bitcoin ist offensichtlich | Quelle: Tradingview
  • Die Underperformance von BTC und Co. lässt sich indessen nicht schön reden. Auf der Plattform X kommentiert Jim Bianco von Bianco Research: “In den letzten 14 Monaten haben alle anderen Geld verdient, insbesondere diejendigen, die in Edelmetalle investiert haben. Die Kryptobranche ging indessen leer aus.”
  • Eric Balchunas, seines Zeichens ETF-Experte bei Bloomberg, kommentiert auf den Post: “BTC ist in den letzten 20 Monaten um 300 Prozent gestiegen, jetzt macht er eine Pause. Was willst du denn? 200 Prozent jährlich ohne Unterbrechungen?”
  • Welche der beiden Währungen ist krisensicherer? Bitcoin oder Gold? Frank Giustra hat dazu eine klare Meinung.
Quellen

