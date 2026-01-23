- Während Bitcoin und der Kryptomarkt im Limbo handeln, jagt Gold von einem Allzeithoch zum nächsten. Das Edelmetall notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei 4.958 US-Dollar, nur noch wenig fehlt, bis der Wertspeicher erstmals die Schwelle zu 5.000 US-Dollar knackt.
- Bitcoin hingegen scheint festgefahren bei 89.634 US-Dollar, zum Vortag ist kaum eine Änderung erkennbar. Auch am Altcoin-Markt lassen sich keine großen Bewegungen beobachten. Ethereum notiert bei 2.970 US-Dollar – ein Kursminus von 1,4 Prozent gegenüber dem Vortag.
- Die Underperformance von BTC und Co. lässt sich indessen nicht schön reden. Auf der Plattform X kommentiert Jim Bianco von Bianco Research: “In den letzten 14 Monaten haben alle anderen Geld verdient, insbesondere diejendigen, die in Edelmetalle investiert haben. Die Kryptobranche ging indessen leer aus.”
- Eric Balchunas, seines Zeichens ETF-Experte bei Bloomberg, kommentiert auf den Post: “BTC ist in den letzten 20 Monaten um 300 Prozent gestiegen, jetzt macht er eine Pause. Was willst du denn? 200 Prozent jährlich ohne Unterbrechungen?”
- Welche der beiden Währungen ist krisensicherer? Bitcoin oder Gold? Frank Giustra hat dazu eine klare Meinung.
