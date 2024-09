Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Bitcoin-Netzwerkaktivität auf Jahrestief

Sommerloch, auch bei Bitcoin: Die Zahl der aktiven Adressen im Netzwerk erreicht ein neues Jahrestief. Aktuell sind rund 815.000 Adressen aktiv. Noch im März 2024 waren es 1,2 Millionen. Gleichzeitig hat der Fear & Greed-Index auf extreme Angst umgeschlagen. Krypto-Anleger scheinen von der aktuellen Marktlage verunsichert. Ein Grund dafür: die schwächelnden Bitcoin ETFs.

Was dem Krypto-Space in den nächsten Wochen bevorstehen könnte, lest ihr hier: So könnten sich Bitcoin und Ethereum im September entwickeln

Basenames sorgen für Boom auf der Coinbase Layer-2

Es ist (vermutlich) der Traum eines jeden DeFi-Degens: sich auf ewig auf der Blockchain seines Vertrauens zu verewigen. Krypto-basierte Domain-Name-Dienste wie der beliebte Ethereum Name Service (ENS) machen es möglich.

Wie beliebt diese Dienste sind, zeigt die Ethereum-Layer-2 Base. Auf der hauseigenen Blockchain der Krypto-Börse Coinbase sorgte die Einführung der “Basenames” nämlich für einen Sprung der täglich aktiven Adressen über die eine Million-Marke.

Wie die Base-Domains funktionieren und wie viel Nutzer dafür ausgeben, lest ihr hier: Basenames sorgen für Boom auf der Coinbase Layer-2

Telegram-CEO teilt gegen Frankreich aus

Pavel Durov, der CEO von Telegram, meldet sich erstmals seit seiner Festnahme in Frankreich zu Wort. In einem Telegram-Post äußert er seine Gedanken zu den Schritten gegen ihn.

„Die Behauptungen in einigen Medien, dass Telegram eine Art anarchistisches Paradies sei, sind absolut unwahr“, so Durov. „Wir entfernen jeden Tag Millionen von schädlichen Beiträgen und Channels.“

Mit welchen Konsequenzen Durov rechnen muss und was seine Festnahme für Toncoin bedeutet, lest ihr hier: So wirkt der Schlag gegen Telegram auf TON und den Krypto-Space

Flugportal Skyscanner will Krypto-Zahlungen einführen

Die Hotelplattform Travala hat eine Kooperation mit dem bekannten Flugvergleichportal Skyscanner begonnen und bietet dabei Buchungen mit über 100 Kryptowährungen an. Travala ist dabei die erste Krypto-native Plattform, die man in die Flugsuchmaschine integriert habe. Skyscanner bietet mittlerweile einen Marktplatz für bekannte Reiseagenturen wie Expedia, Booking.com und Agoda und hat insgesamt über 110 Millionen monatliche Nutzer.

Mehr zur Partnerschaft hört ihr in der aktuellen Ausgabe des BTC-ECHO Recap:

Podcast

Institut der deutschen Wirtschaft empfiehlt: Krypto in die Lehrpläne

Das Institut der deutschen Wirtschaft hat einen Bericht zum Stand der Krypto-Regulierung in der EU veröffentlicht. Darin hebt das IW positive Entwicklungen hervor. Insbesondere die europäische Gesetzgebung “MiCA” habe Regulierungslücken geschlossen und “klare Vorgaben im Sinne des Anlegerschutzes” gemacht.

Immer mehr, vor allem junge Menschen informieren sich über sogenannte “Finfluencer” über Finanzthemen. Der regulatorische Rahmen sei hier “sehr komplex”. Vorschriften müssten “besser strukturiert und bei der Zielgruppe beworben werden”. Daraus leiten die Autoren ab, dass vor allem an Schulen eine Verbesserung der finanziellen Bildung stattfinden müsse.