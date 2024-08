US-Demokraten fordern neuen Krypto-Kurs, Solana überholt Ethereum, Hamster Kombat kündigt Airdrop an und viele weitere spannende News.

Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

US-Demokraten fordern neuen Krypto-Kurs

Angesichts der Avancen, die der Republikaner Trump seit Monaten dem Krypto-Space macht, scheinen auch die Demokraten ihre Position überdenken zu wollen. In einem offenen Brief forderten mehr als ein Dutzend Demokraten einen Kurswechsel.

Angesichts der Avancen, die der Republikaner Trump seit Monaten dem Krypto-Space macht, scheinen auch die Demokraten ihre Position überdenken zu wollen. In einem offenen Brief forderten mehr als ein Dutzend Demokraten einen Kurswechsel.

Solana schlägt Ethereum bei Einnahmen aus Transaktionen

Solana übertraf Ethereum zum ersten Mal im Vergleich der Einnahmen auf Wochensicht. Laut Daten von Blockworks Research erzielte die Blockchain von Gründer Anatoly Yakovenko in der letzten Woche einen Umsatz von rund 25 Millionen US-Dollar und lag damit vor Ethereum mit 21 Millionen US-Dollar.

Mehr zu Solanas Entwicklung lest ihr hier: Bald neues Allzeithoch? So positiv entwickelt sich Solanas Ökosystem

Krypto-Game Hamster Kombat kündigt Airdrop an

Hamster Kombat könnte Zocker demnächst reichlich beschenken. Offenbar ist ein milliardenschwerer Airdrop geplant. 60 Prozent des Airdrop-Volumens seien für die Spieler des Krypto-Games bestimmt. Der Rest sei “für die Bereitstellung von Marktliquidität, Ökosystempartnerschaften und Zuschüssen, Belohnungen für Squads und andere Dinge reserviert.

BTC-ECHO hat das Krypto-Spiel getestet. Wie Hamster Kombat funktioniert, lest ihr hier: So wirst du Börsen-Boss und verdienst Krypto-Geld

Krypto-Space wartet weiter auf Zinssenkungen

Die Fed belässt den Leitzins in den USA weiterhin bei 5,5 Prozent. Das gab die Notenbank in einer Presseerklärung am Mittwoch bekannt. Damit müssen die Finanz- und Krypto-Märkte weiterhin auf Senkungen warten. Mitte September kommt es zur nächsten Entscheidung.

Warum der Zentralbank am Ende keine andere Möglichkeit bleiben wird, als Zinsen zu senken, lest ihr hier: Katapultiert die US-Schuldenbombe Bitcoin auf neue Höhen?

Terra-Gründer Do Kwon soll nach Südkorea ausgeliefert werden

Hat das juristische Tauziehen um Do Kwon ein Ende gefunden? Der Gründer des kollabierten Krypto-Ökosystems Terra (LUNA) soll Berichten zufolge vor eine Auslieferung nach Südkorea stehen. Damit bestätigt das montenegrinische Berufungsgericht eine Entscheidung des Obersten Gerichts von Podgorica vom März dieses Jahres. In Südkorea drohen ihm bis zu 40 Jahre Haft.