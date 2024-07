In diesem Artikel erfährst du: Wie wahrscheinlich eine Leitzinssenkung bereits am 31. Juli ist und warum eine "doppelte" Zinssenkung im September immer realistischer wird

Wie schnell die US-Schulden anwachsen und wann die Zinskosten den US-Haushalt an seine Belastungsgrenze bringen würden

Warum wir in den kommenden Monaten vor der größten Zinssenkung-Phase seit Jahrzehnten stehen

Welche Korrelation sich für den Bitcoin-Kurs davon ableiten lässt

Wie hoch der Bitcoin-Kurs unter der Betrachtung der Entwicklung der Geldmenge in den kommenden 12 Monaten steigen kann

Es ist ein neuer Rekord: Die US-Verschuldung hat Ende Juli zum ersten Mal die Marke von 35 Billionen US-Dollar geknackt. Das traurige Schulden-Allzeithoch ist besonders erschreckend, wenn man einen Blick auf das Wachstum ebendieser Schulden wirft. Immer mehr Rufe aus dem Wirtschafts- und Finanzsektor werden laut, dass die US-Notenbank sofort eingreifen muss. Da bereits am kommenden Mittwoch, dem 31. Juli, die nächste Fed-Sitzung ansteht, spekulieren immer mehr Marktteilnehmer, dass es bereits früher zu einer Leitzinssenkung kommen könnte. Anstatt im September, wie von der Mehrheit der Marktteilnehmer angenommen, würde eine als unwahrscheinlich geltende Zinssenkung am Mittwoch ein Börsenbeben auslösen. Das alte Allzeithoch von Bitcoin, bei 73.750 US-Dollar, könnte in diesem Fall Geschichte sein. Doch auch, wenn erst im September die Zinssenkungen starten, ist mit einer unterschätzten Dynamik zu rechnen.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden