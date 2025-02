Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Token Unlocks: Diesen Altcoins droht der Kursabsturz

Seit Pump.fun damit begann, den Krypto-Space mit Token zu überschwemmen, sind Anleger dafür sensibilisiert worden, auf mögliche Unlocks ihrer Investments zu achten. Vor allem in Zeiten sinkender Nachfrage ist es demnach wichtig, die Ausgabe neuer Token im Auge zu behalten, die die eigenen Bestände verwässern und die Kurse nach unten drücken könnten. Analysen von Messari zeigen nämlich, dass der Kurs dieser Token im Zuge eines Unlocks nicht selten zweistellig einbricht.

Welche Unlocks im Februar anstehen und wie sie die Kurse in den kommenden Wochen bewegen könnten, lest ihr hier: Diesen Altcoins droht ein heftiger Kursrutsch

Ethereum: Darum wird es für den Altcoin gefährlich

“Die größte Short-Position auf ETH in der Geschichte.” Aufsehenerregende Meldungen über von Hedgefonds eingegangene Futures-Kontrakte machen unter Krypto-Investoren aktuell die Runde. Anleger fragen sich: nur Effekthascherei? Das endgültige Ende von Ethereum? Oder kommt jetzt die Mutter aller Short-Squeezes, die ETH-Investoren die Underperformance aus den vergangenen Jahren vergessen lässt? BTC-ECHO wirft einen Blick hinter die Metrik.

Hier gibt es alle weiteren Infos: Ethereum in Gefahr: Kommt jetzt der Short-Squeeze?

Polkadot: Startet DOT jetzt durch?

Nicht immer ist technische Innovation entscheidend für wirtschaftlichen Erfolg. Bestes Beispiel: Polkadot. Das Krypto-Projekt hat eine der höchsten Entwicklerdichten, viele neue Blockchain-Ansätze geschaffen, und auch fehlende Visionen kann man wohl kaum vorwerfen, hat Gründer Gavin Wood doch überhaupt erst den Begriff Web3 salonfähig gemacht. Am Markt bewegt es sich, inzwischen auf Rang 27 abgestürzt, jedoch nur schleppend. Keine der Kryptowährungen, die vor DOT liegen, hat einen größeren Abstand zum Allzeithoch gutzumachen. 90 Prozent wirken momentan geradezu unüberwindbar. Eine Erklärung wäre mangelndes Engagement, daran liegt es aber eindeutig nicht. Die Arbeiten an Polkadot 2.0 sind in vollem Gange, auf On-Chain-Ebene zeichnete sich zuletzt sogar ein Wachstumstrend ab.

Warum genau das Polkadot-Anleger beunruhigen sollte, erfahrt ihr hier: Wieso Polkadot durchstarten könnte – oder auch nicht

Hyperliquid startet durch

Ein Token, der seinem Namen gerade alle Ehre macht: Hyperliquid (kurz: HYPE) ist spätestens seit seinem fulminanten Launch im November 2024 in aller Munde, auch wegen des lukrativsten Airdrops aller Zeiten. Gestartet ist HYPE bei einem Wert von drei US-Dollar, heute ist er über 23 US-Dollar wert. 600 Prozent Plus in drei Monaten, eine ambitionierte Mission und viel Lobpreisungen aus allen Richtungen: Hyperliquid ist eine schnelle und günstige Layer1-Blockchain, die es nicht wie üblicherweise mit Solana oder Ethereum aufnehmen will, sondern mit der größten Kryptobörse der Welt. Der Spitzname deshalb auch: “Onchain-Binance”. Warum der Token so durchstartet und wie sein Zukunftspotenzial aussieht.

Die Hintergründe erfahrt ihr hier: Hyperliquid stellt DeFi auf den Kopf: Ist das der endgültige Binance-Killer?

Story Protocol will den KI-Markt aufmischen

Der Aufstieg von Generative Artificial Intelligence durch Modelle wie ChatGPT, Midjourney und Co. läutet eine Zeitenwende ein – insbesondere für geistiges Eigentum. Denn immaterielle Assets wie Daten, Code, Bilder und Texte werden stärker genutzt, weiterverwendet und neu geschaffen als je zuvor – deren Creator dafür jedoch nicht entschädigt. Story Protocol will dieses Problem lösen, indem Urheberrechte auf deren Layer-1-Blockchain registriert werden. KI-Modelle können so rechtskonform auf den Content zugreifen und Urheber werden für ihre Inhalte angemessen vergütet. Der Mainnet-Launch des Krypto-Projekts steht kurz bevor – Investoren schielen auf den $IP-Coin. Schließlich ist Intellectual Property mit einem geschätzten Wert von mindestens 60 Billionen US-Dollar eine der größten Anlageklassen.

Alle weiteren Infos erhaltet ihr hier: Story Protocol: Revolutioniert der IP Coin den KI-Markt?