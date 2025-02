Der Kursverlauf von Polkadot enttäuscht – trotz On-Chain-Wachstum und vielen Verbesserungen am Netzwerk. Warum das Grund zur Sorge ist.

In diesem Artikel erfährst du: Wie sich das Polkadot-Netzwerk in den letzten Monaten entwickelt hat

Was die aktuell wichtigsten Projekte sind – und wie der Forschungsstand ist

Warum Polkadot ein Problem hat, das sich nicht mit Erfindergeist lösen lässt

Nicht immer ist technische Innovation entscheidend für wirtschaftlichen Erfolg. Bestes Beispiel: Polkadot. Das Krypto-Projekt hat eine der höchsten Entwicklerdichten, viele neue Blockchain-Ansätze geschaffen, und auch fehlende Visionen kann man wohl kaum vorwerfen, hat Gründer Gavin Wood doch überhaupt erst den Begriff Web3 salonfähig gemacht. Am Markt bewegt es sich, inzwischen auf Rang 27 abgestürzt, jedoch nur schleppend. Keine der Kryptowährungen, die vor DOT liegen, hat einen größeren Abstand zum Allzeithoch gutzumachen. 90 Prozent wirken momentan geradezu unüberwindbar. Eine Erklärung wäre mangelndes Engagement, daran liegt es aber eindeutig nicht. Die Arbeiten an Polkadot 2.0 sind in vollem Gange, auf On-Chain-Ebene zeichnete sich zuletzt sogar ein Wachstumstrend ab. Warum genau das Polkadot-Anleger beunruhigen sollte.

