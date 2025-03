Bietet die Korrektur Einstiegschancen oder ist die Rallye vorbei? Wann muss Michael Saylor Bitcoin verkaufen? Das und mehr in den Krypto-News der Woche.

Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Altcoins korrigieren heftig: Ist der Bullenmarkt vorbei?

“Trump ist pro Krypto”, hieß es, “sein Memecoin wird Millionen von Menschen onboarden”, sagten sie. Die Euphorie im Web3-Space erreichte nach dem Wahlsieg des Republikaners und der anschließenden Krypto-Rallye neue Höhen. Mittlerweile wurden neben Altcoin-Aficionados auch Bitcoin-Maximalisten von der Realität der Trumpschen Zolloffensive und Ängsten vor einer US-Rezession eingeholt. Investitionen von neu in den Markt strömenden Privatanlegern, die den Kurs der Altcoins auf neue Höhen hieven sollten, blieben fast gänzlich aus.

Fundamental könnten die Zeichen jedoch kaum besser stehen. Immerhin hat Trump kürzlich eine strategische Bitcoin-Reserve geschaffen und auch von der neuen SEC scheint die Krypto-Branche einen Freifahrtschein zu erhalten. Marktbeobachter sind sich daher uneins, was die aktuellen Altcoin-Kurse betrifft: Für die einen eine historische Kaufgelegenheit vor dem “goldenen Bull Run”, für die anderen der letzte Ausweg vor dem Bärenmarkt.

Die Einordnung lest ihr hier: Altcoin-Crash: Kaufgelegenheit oder letzte Ausstiegsmöglichkeit?

Bitcoin fällt: Wann muss Michael Saylor verkaufen?

Michael Saylor ist derzeit die Lichtgestalt auf dem Kryptomarkt. Mit milliardenschweren Zukäufen seines eigentlich im Softwarebereich tätigen Unternehmens hat er den Bitcoin-Kurs fast im Alleingang in die Höhe getrieben. Dafür nahm er mit Strategy (ehemals MicroStrategy) neben Eigenkapital auch große Mengen an Schulden auf. Mit seinen letzten Investments steht er nach dem jüngsten Kurssturz deutlich im Minus. Zudem geht ihm langsam die Munition aus, um den Dip nachzukaufen. Auch der Aktienkurs des Unternehmens fiel zuletzt auf das Niveau vor den US-Wahlen. Die gehebelten ETFs auf das mittlerweile selbsternannte Bitcoin-Unternehmen notieren tief im roten Bereich. Doch es könnte noch schlimmer kommen, wenn das Unternehmen seine Schulden begleichen und dafür einen Teil seiner über 40 Milliarden Dollar in BTC verkaufen muss.

Ein Albtraumszenario für Bitcoin- und MSTR-Investoren – aber wie realistisch ist das? Die Antworten erhaltet ihr hier: Strategy: Wann muss Michael Saylor Bitcoin verkaufen?

Market Maker kehren zurück

Wenig ist über ihre Methoden bekannt und doch sind sie unerlässlich für den Krypto-Sektor: Market Maker. Nach dem FTX-Kollaps wurden auch sie zum Ziel der US-Börsenaufsicht und zogen sich aus der Branche zurück – mit verheerenden Konsequenzen für den Altcoin-Markt. Mit dem frischen Wind in der US-Krypto-Regulierung wagen sich einige Unternehmen nun zurück in den Space. Und wecken damit Hoffnungen auf eine Erholung des Altcoin-Sektors.

Den gesamten Artikel lest ihr hier: Die Market Maker kehren zurück – Rettung für Altcoins?

Bitcoin-Lotto-Spieler knackt den Jackpot: Jetzt mitspielen?

Aus 250 mach 240.000 US-Dollar: Wer glaubt, das funktioniert nur bei Memecoins, liegt falsch. Denn: Auch mit Bitcoin kann man mit einem kleinen Investment ein Vermögen machen. Möglich ist das mit sogenannten Lotterie-Minern wie dem BitAxe. Dieses Gerät funktioniert nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis: Am 10. März hat ein Solo-Miner einen gültigen Hash gefunden – und somit den Bitcoin Jackpot geknackt.

Doch wie lässt sich dieser Erfolg zu Hause nachbilden – und wie hoch stehen die Chancen? Das erfahrt ihr hier: So knackt man den Bitcoin Jackpot

Zwischen Korrektur und Kursexplosion: Wie geht es für Bitcoin weiter?

Extreme Angst beherrscht den Krypto-Markt, denn: Seit einigen Wochen geht es für Bitcoin und Krypto bergab. BTC ist zum Zeitpunkt des Schreibens rund 24 Prozent vom Allzeithoch entfernt, Ethereum rund 60 Prozent – auch der Top-Performer aus dem letzten Jahr, Solana, wirkt träge. Während sich Bitcoin-Maximalisten über günstige Einkaufsmöglichkeiten freuen, fragen sich viele (neue) Investoren: “Ist schon wieder Bärenmarkt?” Wir haben mehrere Indikatoren analysiert, die für langfristigen Aufschwung, aber auch eine anhaltende Korrektur sprechen.

Die Ergebnisse erhaltet ihr hier: Pro und Contra: Wohin bewegt sich Bitcoin jetzt?