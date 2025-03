Erneut hat ein Bitcoiner mit BitAxe den Jackpot geknackt und sammelt über 240.000 US-Dollar ein. Wie man an der Bitcoin-Lotterie teilnimmt – für nur 250 Euro.

In diesem Artikel erfährst du: Wie die Bitcoin-Lotterie funktioniert

Welche Lotterie-Miner es gibt und wie teuer diese sind

Wie hoch die Chance auf den Jackpot liegt

Aus 250 mach 240.000 US-Dollar: Wer glaubt, das funktioniert nur bei Memecoins, liegt falsch. Denn: Auch mit Bitcoin kann man mit einem kleinen Investment ein Vermögen machen. Möglich ist das mit sogenannten Lotterie-Minern wie dem BitAxe. Dieses Gerät funktioniert nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis: Am 10. März hat ein Solo-Miner einen gültigen Hash gefunden – und somit den Bitcoin Jackpot geknackt. Doch wie lässt sich dieser Erfolg zu Hause nachbilden – und wie hoch stehen die Chancen?

